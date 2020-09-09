«Шестисоточное» изобилие возбуждает аппетит Трудолюбивые приморские дачники выращивают на своих участках такие удивительные урожаи, что Средиземноморье обзавидуется

В Приморье интерес к приусадебному хозяйству появился даже у молодежи

В День садовода и огородника, который во Владивостоке в субботу, 5 сентября, прошел в восьмой раз, подвели итоги дачного конкурса и назвали победителей.

С июля по август члены комиссии – специалисты мэрии, члены общественной организации «Союз садоводов Владивостока», представители садоводческих некоммерческих организаций, опытные садоводы-селекционеры и редактор журнала «Сады и огороды» – ездили по приусадебным участкам и садоводческим товариществам и удивлялись тому, как рационально используют каждый сантиметр своих соток приморские дачники, какие новые технологии применяют и какие невероятные урожаи собирают. Организаторам конкурса и праздника до конца удалось выдержать интригу, и победители узнали о призовых местах только в последний момент, когда их имена уже прозвучали со сцены.

На чужой урожай посмотреть, своим похвалиться

В этом году на звание лучших претендовали 68 конкурсантов. По традиции были учреждены четыре номинации: «Лучшее садоводческое некоммерческое товарищество», «Лучший садовый участок», «Лучший цветовод» и «Лучший овощевод». Наградой от администрации Владивостока стали сертификаты на приобретение садовой техники и садового инвентаря.

– Цель нашего праздника – не только подвести итоги конкурса, но и собрать вместе садоводов-любителей, чтобы они смогли поделиться опытом и показать результаты своего труда. Дачники любят этот праздник, ждут его, потому что видят: их труд нужен городу, – говорит Ольга Михалева, начальник отдела по связям с общественностью управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока.

По словам участников конкурса, День садовода и огородника для них не менее важен, чем собственный день рождения или Новый год: все лето трудились не покладая рук и теперь, когда урожай почти собран, можно и на чужой посмотреть, и свой показать. Поэтому гостей праздника ждал на площадке перед Домом молодежи не только праздничный концерт, но и ряды столов с дарами приусадебных участков.

– В этом году из-за режима самоизоляции мы не делали рекламу конкурса. Но вы сами видите, сколько народа собралось: дачники из разных товариществ соскучились по общению, они не виделись год. Им есть что сказать друг другу, есть чем похвастаться, – говорит заместитель председателя Союза садоводов Владивостока Ольга Ярикова. – Кроме того, для жителей города мы организовали выставку-ярмарку овощей и фруктов, выращенных на приусадебных участках. Посмотрите, какое изобилие на столах! Это все достижения наших обычных «шестисоточных» дачников. Понятно, что у кого-то восемь соток, у кого-то десять… Это неважно. Просто наши дачники – невероятные по своей энергетике люди. Они выращивают такие удивительные урожаи, что у меня нет слов и эмоций. Когда я вижу на садовом участке дерево с персиками размером с кулак, то понимаю: в нашем приморском климате можно выращивать все, что захочешь.

Команда СНТ «Дальневосточный садовод» (председатель Елена Лушина), выделявшаяся на празднике яркими, специально сшитыми костюмами, уже третий год участвует в конкурсе дачников. Возле ее столов всегда толпится народ, удивляясь изобилию даров дачных участков. И все желающие могли угоститься блинчиками с вареньем, домашним компотом, отведать сладкой наливки и закусить малосольным огурчиком. Кстати, Елена Лушина активно делится на страницах журнала «Сады и огороды Приморья» своими дачными секретами и кулинарными рецептами.

Молодежь поехала на дачи

– Сегодня в нашем Союзе дачников порядка двухсот садовых обществ. Вспомните, если в 90-е годы, в начале 2000-х люди бросали дачи – тяжело, невыгодно, то сегодня они вновь стали популярны, – говорит Ольга Ярикова. – Более того, активно проявляет интерес к дачному хозяйству молодежь. Особенно в этом году. Можно сказать, коронавирус подогрел дачный интерес. У нас такого паломничества желающих вступить в Союз дачников, никогда не было. Люди поняли, что своя продукция гораздо полезнее магазинной. Да и детям лучше проводить лето на даче, чем на загазованных улицах или в стенах квартиры.

Кстати, в этом году три специальных приза в двух номинациях: «Лучшее садоводческое некоммерческое товарищество» и «Лучший садовый участок» учредил завод по производству бетона «Трилитон» (АО «Бетоныч»). В рамках этих номинаций комиссия оценивала благоустройство приусадебных дорог, содержание и эстетическое оформление жилых и хозяйственных строений, малоэтажное строительство на фундаменте, садовые дорожки, арт-объекты, скамейки, пруды, урны и многое другое, выполненное из бетона.

– Практически на всех дачах и садовых участках в формировании ландшафтных проектов используется бетон, – отметил корреспонденту «В» представитель компании «Бетоныч» Игорь Лицов. – Поэтому мы и учредили специальные призы – сертификаты на приобретение строительных материалов, необходимых в любом приусадебном хозяйстве, чтобы садовые участки становились еще комфортнее и эстетичнее.

Призы тем, кто был в шаге от победы, но не попал в число победителей, учредила редакция журнала «Сады и огороды Приморья». Специальный приз – подписка журнала на 2021 год. А еще редактор журнала Виктория Буркова пригласила поучаствовать в церемонии награждения одного из героев своих публикаций – Хакима Думарова, который занимается разведением роз. Он приехал на праздник с саженцами роз и лимонов и вручил их победителям вместе с подпиской.

Сергей КОЖИН

Фото Сергея КОЖИНА