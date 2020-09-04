Кадры для бизнеса: рестораторы выбрали будущих поваров для обучения Первая группа студентов – участников проекта «Кадры для бизнеса. Рестораны» уже сформирована. Это была непростая задача – владельцы ресторанов – участников проекта и шеф-повара больше трех часов проводили собеседование с 67 кандидатами, сообщили в пресс-службе края.

Рестораторы выбрали всего 25 человек. Из них на экспресс-программу 3,5 месяца прошли 16 участников, на долгосрочную программу с обучением в почти три года – семь человек. Еще два претендента по решению жюри внесены в лист ожидания. Он создан, чтобы произвести оперативную замену, если вдруг студент из главного списка откажется от обучения.

Собеседование было непростым – участники выполняли как командные, так и индивидуальные задания. Они вместе собирали на скорость башни из бумаги и разбирали крупу по видам.

«Мы включили игровую форму в собеседование, чтобы у ребят не было стресса и они смогли раскрепоститься. Креативные задания помогли нам увидеть самых коммуникабельных кандидатов и лидеров. Нам важно было оценить социальные навыки, потому что ресторан – это культура, ведь мы общаемся с большим количеством гостей», – отметила генеральный директор одного из владивостокских ресторанов Мария Иноземцева.

Обучение первой группы начнется 15 сентября на базе колледжа ВГУЭС. Образовательный проект создан колледжем и центром «Мой бизнес», министерством экономического развития Приморья в партнерстве с известными ресторанами региона. После окончания курсов все выпускники получат сертификаты о повышении квалификации и официальное трудоустройство с повышенной зарплатой в известные рестораны Владивостока: «Супра», Zuma, Tokyo и «Новик».

«Проект по подготовке кадров мы разработали совместно с рестораторами. Нам важно, чтобы люди получили не только новую специальность, но и были трудоустроены – это обязательное условие. Однако нужно понимать, что ребятам предстоит 3,5 месяца интенсивного обучения, к которому нужно отнестись со всей серьезностью. Составление учебной программы основывалось на понимании реальных нужд гастрономического бизнеса. Его представители будут готовить специалистов, соответствующих современным требованиям, способных ускорить качественное развитие сервиса гастрономии и гостеприимства Приморья», – отметила куратор проекта от краевого правительства Екатерина Сиволовская.

Преподаватели колледжа будут давать теоретическую часть и вести некоторые практики, например, по видам нарезок, приготовлению 14 видов борща и различным видам завтраков. А вот практика пройдет уже на базе ресторанов. Также шеф-повара проведут мастер-классы и научат студентов готовить блюда разных кухонь.

«Очень хотелось бы связать свою жизнь с поварским искусством. Увлечение готовкой передалась мне по наследству – мой дедушка окончил кулинарный колледж. Я также училась на кулинарных курсах в Сеуле, изучала историю и философию корейской кухни. Когда я увидела объявление о наборе на курс во Владивостоке, то с удовольствием приняла участие в собеседовании. Кроме того, в условиях пандемии и нестабильной ситуации такое обучение – очень хорошая возможность проявить себя, попробовать что-то новое и, может быть, даже поменять сферу деятельности», – сказала участница проекта Ольга Цой.

Также сейчас идет набор на более длительную программу обучения – она длится почти три года (2,10 года) и ориентирована больше на выпускников 11-го класса с аттестатом о среднем образовании. Однако принять в ней участие может человек в любом возрасте. Бесплатные места могут получить 75 лучших абитуриентов. Выпускники получат диплом государственного образца.

«У ресторанов города сейчас есть потребность в новых поварах. К тому же мы хотим сделать профессию повара более престижной. Ресторанный бизнес Дальнего Востока, и особенно Приморья, за последние пять лет очень развился, поэтому сейчас наша задача – не только обеспечить приток новых кадров, но и сделать профессию более интересной, уникальной», – прокомментировал заместитель председателя регионального правительства Константин Шестаков.

Справка

Подать документы на обучение поварскому искусству по программе «Кадры для бизнеса. Рестораны» можно уже сейчас, заполнив анкету на сайте центра «Мой бизнес». Получить подробную информацию и задать вопросы можно по телефону 8 (423) 2612-512.

Отдел экономики «В»

Фото из архива «В»