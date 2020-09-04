Пандемия спорту не помеха Когда гендиректор соревнуется вместе с подчиненным, это укрепляет предприятие

С приходом пандемии коронавируса, введением различных ограничений, в том числе на проведение массовых мероприятий, мы стали забывать о походах в кино, театры, о музыкальных фестивалях и спортивных соревнованиях. Из-за режима самоизоляции многие предприятия в крае свернули свои социальные программы, как говорится, до поры до времени. Многие, но не все.

На минувшей неделе во Владивостоке состоялся финал первого спортивного онлайн-марафона сотрудников холдинга «Востокцемент», на который съехались спортсмены из других регионов Дальнего Востока. На соревнованиях побывал корреспондент «В».

Нарушать традиции – не для нас

Для начала немного истории. Впервые всеобщую спартакиаду на предприятиях компании «Востокцемент» провели в 2010 году. Конечно, организаторы сомневались, приживется мероприятие или нет. Но опасения оказались напрасными: желающих участвовать в состязаниях было немало, и спартакиады с тех пор проходили постоянно. Год назад состоялась десятая спартакиада. Пандемия коронавируса внесла коррективы в планы проведения одиннадцатой – из-за ограничительных мер было принято решение провести первый спортивный онлайн-марафон.

Идея спортивного праздника в период всевозможных ограничений возникла у руководства холдинга не на пустом месте. На всех предприятиях «Востокцемента» спорт – доминирующее направление культурно-массового досуга, прежде всего благодаря всесторонней поддержке и спонсорской помощи. Можно сказать, сотрудники холдинга болеют спортом. Соревнования проходят между заводами, цехами, бригадами и даже отдельными спортсменами.

– Традиционно в сентябре мы организуем масштабную спартакиаду всех предприятий «Востокцемента». Соревнования проходят в Спасске-Дальнем на городском стадионе. Но когда стало понятно, что в этом году не получится провести массовое мероприятие из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, то решили не отменять ежегодные соревнования, а сделать их в режиме онлайн. Это временная замена нашей большой спартакиады, – рассказал корреспонденту «В» генеральный директор компании «Востокцемент» Алексей Сысоев.

В этом году, прежде чем попасть на финал соревнований во Владивосток, спортсмены пяти предприятий холдинга «Востокцемент», расположенных в разных частях Дальнего Востока, боролись за звание самых сильных и ловких в онлайн-режиме. На начальном этапе спортивного ристалища состязались 58 участников в индивидуальном зачете и пять семейных команд. Это представители предприятий «Спасскцемент», «Якутцемент», а также Теплоозерского цементного завода, Владивостокского бутощебеночного завода (ВБЩЗ), Дробильно-сортировочного завода (ДСЗ) и УК «Востокцемент».

По условиям спортивного марафона на одном из популярных мессенджеров был создан чат, в котором участники соревнований получали спортивные задания. Они учились качать пресс, правильно приседать и отжиматься, держать баланс, планку, выполнять комплексные упражнения. А также делать берпи – плиометрическое упражнение, сочетающее в себе прыжок, планку и отжимание. Не обошлось и без танцевальной разминки.

Все упражнения разработаны опытными спортивными тренерами с учетом особенностей физической подготовки и возраста участников. Видеоуроки были записаны и направлены марафонцам специалистами: тренером Рашидом Капуровым, спортивным инструктором Маргаритой Тарабановой, призером и победителем российских и международных соревнований по спортивно-бальным танцам Юлией Рахимовой.

Марафон в режиме онлайн длился восемь дней. От спортсменов требовалось изучить присланные уроки, технично выполнить упражнения и отправить тренерам видеозапись тренировки. Они оценивали технику, правильность и время выполнения конкурсных заданий. Они же и определяли, кто поедет на финал, чтобы помериться силами с соперниками вживую, а кому еще надо потренироваться.

В победители вышли сильнейшие

К сожалению, из-за коронавируса на заключительные состязания не смогли приехать все победители онлайн-марафона. К примеру, с предприятия «Якутцемент» прибыли только пять человек, честь Теплоозерского цементного завода защищали десять спортсменов. По словам Алексея Сысоева, если бы не пандемия, количество участников финальных соревнований было бы в несколько раз больше.

Кстати, среди финалистов мог бы оказаться сам гендиректор холдинга, если бы не сошел с дистанции в ходе онлайн-марафона. Он прошел все состязания, но недобрал один балл для выхода в финал. Тем не менее перед началом соревнований Алексей Сысоев участвовал в танцевальной разминке. Представляете картину: генеральный директор холдинга лихо отплясывает вместе со своими подчиненными под ритмичную музыку. И не абы как, а синхронно и слаженно, как учил тренер. Такое единодушие вне рабочей обстановки, когда руководитель на собственном примере показывает свое отношение к спорту и к мероприятию, вызывает уважение и цементирует коллектив, что положительно сказывается на производственном процессе.

Итоговые состязания проходили в спортзале Владивостокского бутощебеночного завода. На входе замеряли бесконтактным способом температуру, без бахил и защитных масок не пускали.

Упражнения, которые предложили выполнить спортсменам, действительно были рассчитаны на подготовленных людей. К примеру, мужчинам и женщинам надо было простоять на локтях, не сгибая спины, как можно дольше, сколько хватит сил. На первый взгляд, упражнение несложное, но рекорд среди женщин 4 минуты 20 секунд, мужчина простоял чуть больше семи минут. Попробуйте простоять на планке дольше. Сомневаюсь, что выдержите больше двух минут. Или упражнение на качание пресса, лежа на полу. Здесь надо было прокачаться 40 раз женщинам и 60 – мужчинам. Выполнить такой «корпоративный» норматив совсем непросто – попробуйте и убедитесь сами.

Каждого участника соревнований зрители подбадривали аплодисментами и выкриками. Что касается призов, которые получили победители соревнований, то это были сувенирные медали, памятные и ценные подарки, на которые холдинг «Востокцемент» не скупился.

Сергей КОЖИН

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