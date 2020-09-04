Мэтры сойдутся в залах союза Две персональные выставки мэтров дальневосточной живописи – Юрия Аксенова и Александра Гунзенова – открылись сегодня в залах Приморского отделения ВТОО «Союз художников России».

Как рассказала Ольга Зотова, куратор выставок, искусствовед, Юрий Аксенов является одним из самых плодотворно работающих художников Приморья. Ему всегда удается удивить зрителей серией новых работ или новым поворотом темы.

Круг тем у мэтра очень широкий: он внимателен к истории родной Тюмени, в которой родился 70 лет назад, к истории Владивостока, где живет вот уже почти 50 лет, ему интересны темы общественных трансформаций, экологии, форм человеческого сознания, в которых отражается драматическая реальность.

В выставку Юрия Аксенова (6+) включены работы разных лет, в их числе созданные в 2020 году и самые ранние, которые ни разу не экспонировались.

В залах, где расположилась персональная выставка Александра Гунзенова (6+), представлены живопись и графика разных лет, которые дают представление о нем как о разностороннем и интересном художнике, верном своим национальным корням и вместе с тем широко размышляющем на другие темы: современного города, войны и мира, внутреннего мира человека.

В художественной жизни Приморья Александр Гунзенов занимает особое место: развившись как художник вдалеке от родной Бурятии, где он родился и вырос, своим творчеством он открывает путь в самобытный и богатый мир культуры бурят.

Александр довольно рано начал рисовать. В одном из своих интервью он подробно рассказывал об этом: рисовал по памяти, по воображению, шел от впечатлений, полученных от внешнего мира, иногда срисовывал с открыток из наборов, посвященных искусству.

Уж в ранних работах Гунзенова проявилось то особенное, что отличает его творчество в целом и проявляется в нынешней персональной выставке, – синтез традиций национального бурятского искусства и русской школы живописи, укорененной на Дальнем Востоке.

На обложке буклета, специально выпущенного к нынешней выставке, Александр Гунзенов с улыбкой указал возрастной ценз – 60+. К юбилею художник начал готовиться заранее: в 2019 году состоялись его персональные выставки в Улан-Удэ и Иркутске, тем самым он отдал дань уважения тем местам, в которых рос и учился. Серия юбилейных вернисажей завершается во Владивостоке, где сегодня живет и работает художник.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено Приморской картинной галереей