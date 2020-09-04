«Инновация» на премии не поскупилась Премия «Инновация» – первая и наиболее авторитетная российская награда в области современного искусства, которая была учреждена в 2005 году.

В нынешнем году жюри «Инновации-2020» решило, что в такое сложное время поощрения достойны все. «Наше решение призвано поддержать деятелей искусства в непростые для всех нас времена, показать сплоченность и солидарность всего сообщества», – говорится в обращении жюри этого весьма солидного и престижного конкурса творческих инициатив.

Поэтому все проекты в области современного искусства, выдвигавшиеся на конкурс, получили премии. В том числе три из Владивостока.

На «Инновацию-2020» от ЦСИ «Заря» в разных номинациях значились выставка IN RESIDENCE и интерактивный проект «ДВР. Весна блаженная». Также на премию номинировался художник Дмитрий Морозов, работающий под псевдонимом ::vtol::, – за мультимедийную инсталляцию «Гость», посвященную Сихотэ-Алинскому метеориту.

Как сообщили в пресс-службе ЦСИ «Заря», проект «IN RESIDENCE. Из коллекции Центра современного искусства «Заря» был представлен в номинации «Региональный проект». В выставку, которая демонстрировалась во Владивостоке с марта по сентябрь прошлого года, вошли произведения из коллекции ЦСИ, посвященной Приморскому краю. Все работы были созданы авторами во время их пребывания в арт-резиденции «Заря» во Владивостоке. В рамках выставки художники осмысляли Приморье и его столичный город не только с эстетической точки зрения. В их проектах также поднимались многие значимые социальные, исторические и этические вопросы.

Интерактивный проект «ДВР. Весна блаженная» панк-романтической арт-группы «Дальневосточные разлучницы» был награжден в номинации «Новая генерация». Премия «Инновация» в этой номинации присуждается авторам в возрасте до 35 лет. «Новая генерация» призвана поддержать молодых художников, ищущих собственные пути в современном искусстве.

Дмитрий Морозов представил кинетическую, электромагнитную и звуковую инсталляцию «Гость» во Владивостоке в октябре прошлого года. Она была посвящена Сихотэ-Алинскому метеориту, упавшему на Дальнем Востоке. Художник также выезжал с действующей инсталляцией в поселок Метеоритный и устанавливал ее в один из кратеров.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено ЦСИ «Заря»