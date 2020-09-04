Параллели и меридианы до Бурятии дотянулись Выставка «Дальний Восток. Параллели и меридианы» (6+), на которой представлены яркие творческие работы студентов и преподавателей Дальневосточного государственного института искусств, открылась в Художественном музее имени Сампилова в Улан-Удэ.

Как рассказала Наталья Попович, декан художественного факультета, более 80 работ – живопись, графика, декоративно-прикладное искусство – представили жителям Бурятии не только наш город, столицу ДФО, но и все краски Дальнего Востока, показали дух бескрайних дальневосточных территорий – дух свободы, объединяющий художников разных поколений.

– Дальневосточные параллели и меридианы, идущие с востока на запад и с юга на север, в контексте экспозиции формируют многочисленные точки пересечения художественных образов, стилей и творческих направлений, – сказала Наталья Попович. – Дальневосточная художественная школа, возникшая на стыке московской и санкт-петербургской художественных традиций, объединяет все это пышное разнообразие. Под влиянием уникальной истории, географии региона, а также благодаря близости утонченных культур азиатских стран эта школа создала самобытное изобразительное искусство Дальнего Востока, имеющее как богатое наследие, так и новые идеи развития. Выставка «Дальний Восток. Параллели и меридианы» раскрывает дальневосточное изобразительное искусство во всей его многогранности и художественной глубине.

Открытие выставки приветствовали представители правительства республики Бурятия и директор национального музея.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено Натальей ПОПОВИЧ