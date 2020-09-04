У потребителей теплоцентрали «Вторая Речка» отключат горячую воду в понедельник Владивосток продолжает готовиться к отопительному сезону. В городе проводятся плановые перекладки участков теплотрасс, срочные ремонты на теплосетях и гидравлические испытания.

Помимо этого, все оборудование котельных проходит обязательные плановые ремонты. В данный момент энергетики проводят третий этап гидравлических испытаний. Четвертый этап стартует 7 сентября и закончится 14 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на информацию АО «ДГК».

В рамках этого этапа горячее водоснабжение будет временно ограничено у части потребителей Советского района, подключенных к теплоцентрали «Вторая Речка».

Энергетики напоминают, что гидравлические испытания являются проверкой готовности магистральных трубопроводов к работе во время предстоящего отопительного сезона 2020-2021 года. Магистральные сети проверяют на прочность и плотность, а также выявляют слабые места на теплотрассе и устраняют порывы.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru