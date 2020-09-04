Нет договора – нет и электричества Бригады МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) совместно со специалистами городской администрации пресекают незаконное подключение нестационарных торговых объектов к городским электросетям.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, во время очередного рейда было выявлено 16 фактов бездоговорного потребления электроэнергии.

Среди нарушителей оказались владельцы торговых павильонов на улицах Толстого, Семеновской, Батарейной, Сабанеева, Ладыгина, Адмирала Юмашева, Океанском проспекте и других. По словам специалистов ВПЭС, на этих объектах энергопотребление осуществлялось без договора энергоснабжения. Поэтому ларьки отключили от электроэнергии и демонтировали воздушные линии электропередачи.

«В отношении каждого нарушителя также составлен акт за самовольное подключение к электрическим сетям. Из-за неправильной эксплуатации электролиний существует опасность короткого замыкания и пожара на подстанции. В итоге без электричества может остаться целый микрорайон», – добавили в городском управлении по вопросам топливо-энергетического комплекса.

Отметим, что процедура подключения к электрическим сетям ВПЭС в настоящее время максимально упрощена и доступна для заявителей. Подать заявление для нужд технологического присоединения можно на сайте ВПЭС в «Личном кабинете». Помимо этого, по вопросу техприсоединения следует обращаться по телефону 236-27-87.

Отдел новостей «В»

Фото МУПВ «ВПЭС» / www.vlc.ru