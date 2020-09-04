На время ремонта теплотрассы на Жигура изменятся схемы движения автобусов На улице Жигура во Владивостоке с 5 по 21 сентября изменятся схемы движения автобусов № 51, 54 и 54А. Это связано с проведением АО «ДГК» работ по ремонту магистральной теплотрассы. В этот период времени объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Аллилуева, Котельникова, Военному шоссе, Народному проспекту.

Как сообщили в городском управлении транспорта, с 9.00 5 сентября до 23.00 21 сентября автобусы маршрутов № 54 «Луговая – Баляева – Первая Речка – Луговая» и № 54А «Луговая – Площадь Борцов революции – Баляева – Луговая» будут следовать через ул. Аллилуева и Котельникова, маршрута № 51 «Дальхимпром – Площадь Борцов революции» – через Военное шоссе.

Автомобилистов и пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Отдел новостей «В»