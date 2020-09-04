Во Владивостоке составляют список ливневок для ремонта в 2021 году В ближайшее время специалисты городского управления дорог и благоустройства должны сформировать перечень объектов, где в следующем году в первую очередь необходим ремонт на сетях ливневой канализации.

Такую задачу поставил глава приморской столицы Олег Гуменюк в ходе объезда по контролю за ремонтом и строительством в городе, сообщили в пресс-службе мэрии.

Один из объектов, где сейчас ведутся работы, – улица Некрасовская. В районе дома № 122 подрядная организация приступила к обустройству ливневой канализации.

«Ремонт сети на данном участке не проводился около 20 лет. Специалисты прочищали и промывали систему, но обеспечить 100-процентный сброс воды с проезжей части во время осадков не представлялось возможным», – пояснил исполняющий обязанности руководителя городского управления дорог и благоустройства Юрий Трунов.

Подрядчики смонтируют на данном участке новые лотки для сбора воды общей протяженностью почти 200 метров. Водосбор будет сделан по обеим сторонам дороги. В настоящее время работы ведутся по направлению к Народному проспекту, после этого строители перейдут на противоположную сторону. Дождеприемные лотки закроют специальными решетками.

В числе адресов, где работы уже завершены, – Завойко, 4. Здесь возле дома во время дождей регулярно было большое скопление воды.

Глава города поручил специалистам городской администрации обязать подрядчика устранить выявленные замечания.

«Работы по ремонту сетей ливневой канализации в самом разгаре, но необходимо уже сейчас составить планы на следующий год. В числе первоочередных должны быть объекты, где наблюдаются подтопления во время дождей. После проведения ремонтных работ везде необходимо восстанавливать благоустройство», – подчеркнул Олег Гуменюк.

К слову, завершен ремонт сети ливневой канализации и на Бородинской, 45. Представители городского управления дорог и благоустройства доложили главе города о том, что специалисты установили здесь новые водопропускные трубы диаметром 800 мм, смонтировали три новые дождеприемные камеры и восстановили благоустройство территории.

Отметим, что недавно подрядная организация завершила ремонт участка сети ливневой канализации на улице 2-й Строительной. Здесь в районе дома № 18б по заказу городской администрации были устранены повреждения сети, заменены плиты перекрытия на водоотводном лотке и смотровом колодце.

В числе отремонтированных в этом году участков – улица Зои Космодемьянской, 14, Иртышская, 50, Карбышева, 14, 16, 18, Сахалинская, 41, 45, 59, 57, Уткинская, 8 – 14, Давыдова, 20, Шошина, 25а, Фадеева, 1, Крыгина, 82 – 68, Шошина, 70 и ряд других адресов.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ/www.vlc.ru