Транспорт для медучреждений выбирали с учетом мнения сельских водителей Очередная партия из 49 санитарных автомобилей марки ГАЗ «Соболь»» прибудет в Приморье в октябре. Этот транспорт подойдет для работы в селах благодаря его высокой проходимости и несложному ремонту, сообщили в пресс-службе края.

На покупку санитарного автотранспорта направлено 60,9 миллиона рублей из бюджета края. Все автомобили уже распределены среди медицинских учреждений: 22 единицы будут приписаны к медучреждениям Владивостока, 27 автомобилей направят в краевые бюджетные медорганизации, уточнили в министерстве здравоохранения Приморья.

«Партия новых автомобилей закуплена для обслуживания населения, транспортировки пациентов, не являющихся экстренными пациентами, для проведения лечебных мероприятий врачебной (фельдшерской) бригадой, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе обеспечения на территории функционирования медицинского учреждения. Большую часть автомобилей, которые отправятся в районы Приморья, припишут к фельдшерско-акушерским пунктам», – добавила министр здравоохранения Анастасия Худченко.

Новые ГАЗы предназначены для перевозки шести пассажиров, имеют просторный салон. При выборе машин в первую очередь учитывалось мнение сельских водителей, которые отметили, что такой транспорт подойдет для работы в селах лучше, чем какой-либо другой, за счет высокой проходимости и несложного ремонта.

Несмотря на то что из краевого бюджета выделяются миллионы рублей на борьбу с коронавирусом, работа по развитию системы здравоохранения не прекращается.

«В крае ведется строительство новых ФАПов, амбулаторий. Выделены значительные средства на приобретение 19 автомобилей скорой помощи, 49 единиц санитарного транспорта, девяти передвижных диагностических комплексов, которые придут в районы. 1,8 миллиарда рублей выделено на ремонт помещений больниц и поликлиник. 4,2 миллиарда рублей – на закупку оборудования», – заявил глава региона, вручая ключи от новых служебных автомобилей главным врачам медучреждений в июле.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА/ primorsky.ru