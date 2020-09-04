Приморцы активно прививаются от гриппа в мобильных пунктах В Приморье добровольную вакцинацию от гриппа в мобильных пунктах за первые два дня прошли уже более тысячи человек, сообщили в пресс-службе края.

Напомним, что прививочная кампания против гриппа стартовала 1 сентября и продлится до 1 ноября. Привиться от гриппа можно в территориальной поликлинике по месту жительства, в ФАПах, врачебных амбулаториях. Добровольную вакцинацию предусмотрели в детских садах и школах. На предприятиях края, в отдаленных селах будет организована работа мобильных прививочных бригад. Жителей малочисленных сел будут доставлять в районную больницу.

Еще один удобный способ привиться предусмотрели для жителей крупных городов. Шесть специальных палаток уже работают во Владивостоке, по две в Находке и Уссурийске, одна в Артеме, а также два пункта внутри торговых центров Владивостока – «Калина Молл» и «Седанка Сити».

«Каждая установленная палатка работает по принципу выездной прививочной бригады. Все специалисты, с кем контактирует пациент в палатке, являются квалифицированными медицинскими работниками бюджетного медучреждения, в территориальном ведении которого находится палатка. Например, в палатках на набережной Спортивной гавани и на центральной площади Владивостока работает медперсонал поликлиники № 1», – отметила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению краевого министерства здравоохранения Евгения Шутка.

Напомним, что в этом году в Приморье планируется привить 1,1 миллиона детей и взрослых, или более 60 % населения края. При принятии решения о вакцинации против гриппа сохраняется принцип добровольности. Однако, как отмечают медики, в этом сезоне высока вероятность циркуляции одновременно и гриппа, и коронавируса.

Отдел новостей «В»

Фото Дениса НАГАЕВА / primorsky.ru