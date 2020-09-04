Владивостокцы разложили мусор по цвету и виду Экологическая акция «Раздельный сбор», в ходе которой граждане могут сдать накопленный и рассортированный мусор в переработку, продолжается во Владивостоке. Экозащитникам удается собрать от неравнодушных людей до пяти тонн отходов за день.

Мероприятие проходит на территории бывшего мусоросжигательного завода в районе Снеговой Пади. О дате и времени проведения очередной акции организаторы «Раздельного сбора» оповещают людей через свои соцсети. Корреспондент РИА VladNews побывал на «Раздельном сборе», организованном 2 сентября, и узнал, как это происходит.

Оказалось, что у нас немало ответственных людей, которые не только декларируют, но и на деле заботятся об экологии окружающей среды. Люди с самого утра, еще до открытия пункта и несмотря на плохую погоду, приезжали на мусоросжигательный завод, привозили с собой полные пакеты стеклянных и пластиковых бутылок, старые электроприборы и все, что можно отправить на повторное использование.

«Это ведь совсем несложно! Собрать все бутылки, стеклотару, картонки, пакеты пластиковые. Может, когда-нибудь дышать легче станет», – поясняет один из участников.

С первых же минут открытия пункта сбора мешки для отходов начали наполняться доверху. Накопленный за несколько недель или месяцев мусор везли не только жители Владивостока, но и пригорода, Артема. Волонтеры помогали им сортировать отходы в соответствии с маркировкой. Прозрачное стекло в один мешок, зеленое – в другой, коричневое – в третий. Кроме стекла, пластика, картона, макулатуры и металла привозили сломанную бытовую технику, батарейки, лампочки и даже медицинские отходы: емкости из-под лекарств, блистеры от таблеток, пластиковые тюбики.

Перед пунктом сбора была организована небольшая выставка с колбами, в которые была упакована пластиковая крошка, иные материалы, получаемые от переработки мусора, чтобы наглядно показать все этапы переработки. Там же можно было приобрести необычные сувениры, сделанные из переработанных материалов: сумки, ручки, бахилы, многоразовые бутылки, мешки для мелочей, футболки. Каждый предмет когда-то был стеклом, пластмассой или картоном, который мог много лет разлагаться на свалке и отравлять окружающую среду.

«Каждому виду сырья дают новую жизнь, – отметила Софья Вавилова, организатор акции. – Из шин и резины после переработки сделают покрытие для детских площадок. Металлы собирают, перерабатывают и отправляют на повторное использование либо экспортируют. Мусор перерабатывается не только отдельно по каждому виду, но и еще по цвету, чтобы получить максимально качественное вторсырье. Собрать отходы – это только первый маленький шаг для сохранения природы. Ведь нужно его переработать на специальных заводах, а потом еще и пустить в повторное использование.

По ее словам, за два года существования акции число участников возросло в несколько десятков раз.

– Если на первый «Раздельный сбор» пришли где-то 50 человек, то последнее мероприятие посетили около полутора тысяч, – подчеркнула она. – И собрали мы пять тонн сырья. Цель нашего движения – привлечь внимание к мусорной проблеме. Нас видят власти, предприятия, которые занимаются переработкой. Очевидно, что люди действительно заинтересованы в решении этого вопроса. Мы можем показать свое неравнодушие, свою заинтересованность. Когда-то эта была просто дворовая акция, а сейчас это уже массовое мероприятие в рамках целого города. Дальше – больше!

Отметим, что следующая акция состоится на территории мусоросжигательного завода 5 сентября и пройдет с 10 до 14 часов.

Отдел новостей «В»

Фото РИА VladNews