«Салют Победы», концерты, выставка ретроавтомобилей и угощение солдатской кашей В приморской столице продолжаются памятные и торжественные мероприятия в честь годовщины окончания Второй мировой войны и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На сегодня, 4 сентября, запланировано проведение Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы». Он стартует в 10 часов на набережной Спортивной гавани Владивостока. Гостей праздника ждут площадки: детская зона, зона «Приморье гостеприимное», выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, выставка экспонатов музея автомотостарины и фотосушка. С 15.00 начнется фестивальная программа, в которой примут участие творческие коллективы Приморья, Республики Алтай, Республики Бурятия, Магаданской области, а также Красноярского, Хабаровского, Камчатского, Алтайского и Забайкальского краев.

В 18.00 культурная программа также состоится на площадке на Черемуховой, 3. Здесь выступят творческие коллективы Владивостока, для жителей города проведут тематическую викторину.

5 сентября в 9.00 на набережной Спортивной гавани начнется мероприятие «День мира во Владивостоке». Он пройдет на двух площадках – в амфитеатре и у фонтана. Здесь запланирована выставка-ярмарка работ мастеров и мастериц Владивостока и концертная программа. Также будут организованы фотозоны и локальные площадки.

Также на набережной состоится «Салют Победы». Локальные площадки откроются в 14.00, а в 18.00 начнется гала-концерт лучших номеров творческих коллективов – участников фестиваля.

В 12.00 концерт творческих коллективов города и викторина пройдут на Русском острове (Подножье, 36).

Еще один концерт состоится в Театральном сквере в 14.00. Здесь смогут выступить все желающие, кто хочет исполнить военные песни под гитару или гармонь. Также гостей угостят солдатской кашей.

Насыщенную праздничную программу подготовила и Приморская региональная организация «Казачий стан». На площадке в районе Бархатной, 25 пройдут познавательные лекции об истории казачества и участии казаков в Великой Отечественной войне. Также будет работать выставка оружия и диорама с макетами военной техники. Выступит фольклорный коллектив «Традиция», гости смогут попробовать солдатскую кашу и прокатиться на лошадях. Начало – в 14.00.

6 сентября в Адмиральском сквере в 9.00 пройдет программа «Дни мира на Тихом океане». Гостей праздника ждут концертная программа, выставка творческих изделий на площадке «Город мастеров», выставка ретроавтомобилей и угощение солдатской кашей.

В 12.00 праздничная культурная программа пройдет в Трудовом, на площадке в районе ул. Лермонтова, 81. В 13.00 пройдет концерт в Береговом, на ул. Строительной, 5. Также на обеих площадках будет организована тематическая викторина.

На набережной Спортивной гавани Владивостока в 14.00 стартует международный творческий фестиваль. Здесь пройдет гала-концерт, в котором примут участие коллективы Дальневосточного федерального округа, Сибири, а также талантливые студенты из Китая, Вьетнама, КНДР и Республики Корея. В финале свою программу представит ансамбль песни и пляски ТОФ.

В связи с проведением массовых мероприятий будут временно ограничены движение и парковка автотранспортных средств на участке автомобильной дороги, проходящей по улице Батарейной, до Западной, 7. Ограничения будут действовать с 8.00 до 18.00 4 сентября, с 9.00 до 20.00 5 сентября, с 8.00 до 20.00 6 сентября.

Внимание! В программу могут вноситься изменения в связи с погодными условиями.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»