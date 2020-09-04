ТОФ проверил себя. И наделал шума в американских СМИ На этой неделе в Беринговом и Чукотском морях завершились крупнейшие за последние годы учения Военно-морского флота России «Океанский щит – 2020», сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Руководил маневрами главнокомандующий ВМФ страны адмирал Николай Евменов.

В них приняли участие основные ударные силы Тихоокеанского флота, а также ряд соединений других родов войск. Активная часть учения проходила в конце августа в акватории Берингова моря и Анадырского залива, на Чукотке и Камчатке, в воздушном пространстве Северного Ледовитого и Тихого океанов.

Было выполнено более 50 боевых упражнений, в том числе совместная стрельба крылатыми ракетами по морским целям на дистанциях в сотни километров. Стрельбу вели гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный многоцелевой крейсер «Омск». В ходе учений моряки ТОФ впервые в истории высадили комбинированный воздушный и морской десанты на побережье Чукотки. Также впервые из прибрежных вод Чукотского моря тактическая группа корветов Приморской флотилии провела артиллерийскую стрельбу по береговым мишеням. Противолодочные самолеты морской авиации отработали задачи по плановому патрулированию в назначенных районах Тихого океана в поисках вражеских субмарин, а истребители МиГ-31 обнаружили и уничтожили воздушные цели условного противника. Суда вспомогательного флота выполнили в море более 20 заправок боевых кораблей топливом и водой.

К учениям привлекалось свыше 30 боевых кораблей и судов обеспечения, 20 самолетов и вертолетов, более 3 тысяч военнослужащих и порядка 400 единиц техники ТОФ. В настоящее время проводится свертывание сил и возвращение в родные базы.

Отметим, что эти учения наделали много шума в Америке. Командование Пентагона и политики Конгресса США обсуждали в своих СМИ возможности военной мощи России в северных широтах.

Николай КУТЕНКИХ