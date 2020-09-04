Во Владивостоке установят памятник Герою Советского Союза Николаю Острякову Он появится в одноименном сквере, расположенном на пересечении Океанского проспекта и проспекта Острякова, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас специалисты завершают работы по благоустройству территории и уже подготовили постамент для памятника.

Накануне сквер посетил глава краевого центра Олег Гуменюк. Он поручил специалистам провести здесь обрезку деревьев и проработать вопрос организации освещения.

«В нашем городе много улиц названо в честь Героев Советского Союза, но не все жители знают о подвигах и заслугах этих людей. Хотим, чтобы каждый год в районах, где есть скверы или улицы, названные в честь героев, появлялись памятники этим заслуженным людям», – подчеркнул мэр.

Отметим, что специалисты провели необходимые подготовительные работы в сквере Острякова – смонтировали постамент для памятника, установили вазоны, в которые городские озеленители высаживают цветы. В ближайшее время основные работы по благоустройству сквера будут завершены.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / www.vlc.ru