Режим повышенной готовности сохраняется в Приморье За минувшую среду, 2 сентября, еще у 77 жителей региона диагностирована коронавирусная инфекция, новых жертв нет, сообщили в пресс-службе правительства края.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, всего в крае с начала эпидемии заразились 9836 жителей Приморья, не справились с болезнью 105 человек. Количество выздоровевших, по данным на полдень 3 сентября, увеличилось на 91 человека – всего до 8137.

Административные комиссии проверили в крае на предмет соблюдения масочного режима почти 2300 торговых точек, объектов общественного питания, единиц общественного транспорта, такси, баз отдыха и пляжей. Составлено 86 протоколов об административных правонарушениях, в судебные органы направлено 30 протоколов.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. «Режим бессрочный и действует до особого распоряжения», – подчеркнули в оперативном штабе. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться социальной дистанции. Контроль за соблюдением этих и других правил, предусмотренных режимом повышенной готовности, в крае осуществляют административные комиссии, сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА/ primorsky.ru