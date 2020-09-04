Средневековый город – для ученых, школьников и туристов На проведение исследования Стеклянухинского городища власти Приморья выделили 10 миллионов рублей

Губернатор региона Олег Кожемяко побывал на месте раскопок древнего Стеклянухинского городища в Шкотовском районе.

Несколько столетий назад в этом месте была крепость, являвшаяся окружным центром древнего государства чжурчжэней. Обнаруженные здесь артефакты датируются XI – началом XII века. При этом на территории встречаются находки и более ранних эпох – к примеру, неолита (около 5000 лет назад) и раннего железного века (2800 – 1600 лет назад).

Сейчас на месте Стеклянухинского городища ведутся раскопки. Впервые работы развернулись еще в 1985 году, но продолжались недолго – до 1987 года. В 2020-м после многолетнего перерыва по инициативе губернатора края Олега Кожемяко их было решено продолжить. На проведение научных исследований был направлен грант правительства Приморья в размере 10 миллионов рублей.

«Приморье – регион с богатейшей историей. Это и неолит, и палеолит, и каменный век. Есть различные периоды жизни здесь, характеризующиеся в том числе временем активного освоения территории, которые важно и нужно изучать», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Раскопки на месте Стеклянухинского городища выполняются победителем конкурса – ООО «НПЦ «Наследие-ДВ» в партнерстве с Дальневосточным федеральным университетом. В исследовательских работах принимают участие более 40 бакалавров, магистрантов и аспирантов вуза.

«Проводимые на территории археологические работы имеют большое значение для Приморья. Они представляют особый интерес для ученых и студентов и однозначно будут способствовать развитию внутреннего туризма. Уже сегодня наблюдается постоянный поток людей, которые приезжают сюда, интересуются, что тут происходит. Как оказалось, даже многие местные жители не знали, насколько интересная история у этого места, что здесь есть крепостные стены, военный гарнизон», – отметил Олег Кожемяко.

В ближайшие годы археологические работы на месте Стеклянухинского городища обязательно продолжатся, отметил глава региона. В частности, планируется обустроить павильоны, позволяющие продолжать раскопки в непогоду, укрепить земляные валы и очистить их от кустов и деревьев, мешающих обзору участка.

«Стеклянухинское городище – одна из археологических жемчужин Приморья. Нужно обязательно продолжать работы, решить вопросы, связанные с организацией быта ученых и студентов, которые сюда приезжают на раскопки», – уточнил губернатор.

Интересно, что на месте раскопок Стеклянухинского городища уже проходят первые экскурсии для школьников из разных муниципалитетов Приморья. Научные сотрудники и студенты рассказывают ребятам об истории родного края, демонстрируют найденные артефакты. В будущем эту работу планируется продолжить и регулярно приглашать на место археологического памятника организованные группы детей. Кроме того, здесь предполагается проводить уроки краеведения, которые должны включить в основную общеобразовательную программу для приморских школьников уже в следующем году.

«Мы готовим сейчас учебник краеведения. Для каждого района в нем будет свое приложение, поскольку все муниципалитеты имеют свою историю, обладают своими памятниками. Школьникам можно будет наглядно показывать, что происходило сотни лет назад, в каких домах жили люди, какими предметами быта пользовались», – подытожил Олег Кожемяко.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта primorsky.ru