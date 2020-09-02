Да у вас тут круто, как в Милане! Каждую неделю звездные гости вместе с ведущей Анной Бережной и приглашенным шеф-поваром готовят блюдо из ресторанного меню, рецепт которого адаптирован специально под домашние условия. Вы без труда сможете приготовить такое блюдо сами.

Гость программы на этой неделе – известный приморский дизайнер Даниэла Щербинина. Кулинарный наставник – шеф-повар кафе японской кухни «Эбису» Андрей ЮРКЕВИЧ.

– Даниэла, откройте секрет: как становятся дизайнером?

– С детства я мечтала заниматься чем-то творческим и интересным. У людей, далеких от этой профессии, есть стереотип, что дизайнер интерьеров – это художник, что здесь только чистое творчество. На самом деле это далеко не так: 80 % профессии – это чертежи, стройки, контакты с органами надзора и прочие тяжелые вещи. Думаю, в силу характера мне с детства такие сложности подвластны. По первому образованию я специалист в области международных отношений, специализация «Дипломатия», а уже по второму – дизайнер интерьеров.

– Расскажите о Неделе дизайна во Владивостоке. Насколько важно это событие для дизайнеров, которые творят в нашем городе, в Приморье?

– Это будет уже второй сезон Недели дизайна во Владивостоке. Первый проходил в прошлом году под девизом «Привет, предмет!». В этом году тема – «Дизайн, где ты?». Мероприятие действительно очень важное. Оно носит образовательный характер. Это сильная лекционная программа для дизайнеров, архитекторов, для профессионального сообщества. Дизайн – такая профессия, которая не стоит на месте, нужно постоянно «насматриваться», образовываться, посещать выставки, чтобы быть на волне. Так вот, для того чтобы получить это образование, не вузовское, а то, что называется long life education, чтобы считывать современные тренды, дизайнер обязан постоянно учиться. Не у каждого есть возможность поехать в путешествие по всем выставкам или покупать дорогостоящие курсы. Поэтому и родилась идея – привозить эти курсы, эту образовательную программу во Владивосток.

– Не могли бы вы чуть подробнее рассказать о структуре мероприятия?

– Неделя дизайна пройдет с 1 по 4 октября на набережной Цесаревича, в зданиях артиллерийских мастерских, которые мы год назад очистили (вывезли 21 пятитонную машину мусора!), привели в пригодный для выставки вид. Это будет образовательная программа от московских спикеров с мировыми именами, также интерьерные компании нашего города представят свои стенды под кураторством местных дизайнеров. В прошлом году нашу выставку посетила известный тренд-аналитик Ольга Косырева, которая посещает все мировые выставки. Так вот, она сделала нам комплимент, отметив, что некоторые наши стенды прямо как в Милане. Это было для нас очень важно и приятно. Структура же мероприятия такова: экспо, образовательный блок для профессиональной публики и посещение выставки жителями и гостями Владивостока. Интересно будет даже детям! Мероприятие бесплатное для всех.

– Мы наслышаны, что ожидается мировая премьера…

– Да, дизайнер из Хабаровска Григорий Горковенко привезет свою работу Homo – это статуя высотой три метра, вылитая из цветных стеклянных шаров. Ее сейчас ожидают в Нью-Йорке, но из-за пандемии это пришлось отложить. Так что наша Неделя дизайна станет первой в мире площадкой, где публика увидит эту скульптуру. Видеть это нужно обязательно всем. Чтобы вдохновляться!

Японский суп Ёсэ набэ

ИНГРЕДИЕНТЫ

пекинская капуста – 1 крупный кочан

перец болгарский красный и желтый – по 1 шт.

морковь – 2 шт.

лук репчатый – 2 шт.

лук зеленый – 200 г

листья салата – 200 г

сыр тофу – 1 упаковка

грибы шиитаке – 200 г

куриное филе – 300 г

бульон куриный – 500 мл

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ШАГ 1. Нарезаем куриное филе на куски среднего размера.

ШАГ 2. Разрезаем грибы шиитаке: крупные – на 6 частей, средние – на 4.

ШАГ 3. По диагонали крупно нарезаем пекинскую капусту, морковь, болгарский перец, репчатый и зеленый лук, листья салата.

ШАГ 4. Нарезаем крупными кубиками сыр тофу.

ШАГ 5. Плотно укладываем по очереди все ингредиенты в небольшую кастрюлю или котелок. Они должны занимать всю емкость.

ШАГ 6. Заливаем в кастрюлю с ингредиентами заранее приготовленный куриный бульон, добавляем соевый и устричный соусы, ставим на огонь. Варим 8-10 минут, перемешиваем.

ШАГ 7. Выкладываем Ёсэ набэ в пиалы: сначала сваренные продукты, затем добавляем бульон.

Справка

Даниэла Щербинина – дизайнер интерьеров, идейный вдохновитель и организатор Недели дизайна во Владивостоке Vladivostok design week. Сооснователь автономной некоммерческой организации инициатив и содействия продвижению и популяризации дизайна и культурного развития «Владивосток дизайн». Специализация – проведение городских мероприятий в области дизайна и визуального искусства.

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