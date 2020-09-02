Тут безопасно крутить педали… …А также бегать, рассекать на роликах и просто прогуливаться. Новыми велодорожками на Русском острове ежедневно пользуются сотни горожан: велосипедисты, бегуны, роллеры, семьи с детьми.

Русский остров давно полюбился тем, кто предпочитает велоспорт, пробежки и активные прогулки на свежем воздухе. Теперь спортсмены могут заниматься этим с комфортом.

Первые велодорожки появились на дороге, ведущей в поселок Канал, уточняет пресс-служба мэрии. Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» обустроили здесь около 8 км обособленных велополос, отделенных от проезжей части специальной разметкой.

– Сейчас стало безопасно ездить. Хотелось бы побольше таких дорожек по всей территории Русского острова, – делится мнением один из велосипедистов.

С удовольствием опробовали и оценили новые дорожки и спортсмены-любители, и профессионалы.

– Я постоянно катаюсь на велосипеде, участвую в соревнованиях, – рассказывает еще одна спортсменка. – Это единственное место в городе, где можно спокойно потренироваться, к тому же нет большого автомобильного трафика. Надеюсь, велодорожек во Владивостоке станет больше.

Напомним, что в прошлом году на острове Русском появилось 8 км дорог с новым асфальтовым покрытием. Отремонтировано 3,5 км дороги, ведущей в поселок Поспелово, почти 2,5 км – к Парису и около 2 км – на улице Экипажной.

Михаил НЕЩЕДРИН

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru