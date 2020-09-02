Пять сотен новых окон: учиться будет светло В новый учебный год муниципальные школы и детские сады Владивостока вошли в полной готовности. Абсолютно во всех были сделаны традиционные текущие ремонты, но некоторые учреждения образования встретили учеников кардинально обновленными.

В ряде школ были проведены масштабные ремонтные работы: там меняли окна, обновляли полы, кровли и фасады, ремонтировали пищеблоки, благоустраивали прилегающие территории, рассказывают в пресс-службе администрации города.

Подобные глобальные изменения, к примеру, произошли в школе № 69 на улице Сабанеева, 8. К школе ведет довольно протяженная широкая лестница. Когда ее ремонтировали в последний раз, персонал школы уже и не помнил. Сегодня лестница радует новыми ступенями и перилами. Отремонтировать ее распорядился глава Владивостока Олег Гуменюк в ходе инспектирования муниципальных образовательных учреждений.

Но на этом преобразования в 69-й школе не закончились. Здесь капитально отремонтировали актовый зал, душевые и санузлы спортивного зала, библиотеку и книгохранилище, несколько кабинетов.

– Впервые в нашей школе массово меняли окна, – говорит Светлана Нелюбина, и. о. директора школы № 69. – Представляете, что такое заменить пять сотен окон? Масштабная работа, которую раньше не проводили. Стало намного светлее, чище и приятнее.

Михаил НЕЩЕДРИН

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru