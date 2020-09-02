Здания встречают ухоженными «лицами» Фасады в разных районах Владивостока активно приводят в порядок. Всего в списке обновления 20 жилых домов и офисных зданий. На ряде объектов ремонт уже завершен, информирует пресс-служба мэрии.

В ходе работ подрядчики восстанавливают штукатурную облицовку фасадов и окрашивают их. В списке много старых зданий, в том числе исторических.

Так, уже завершен ремонт на Посьетской, 48. Это здание 1911 года постройки с множеством интересных элементов на фасаде. Все их подрядчик сохранил и отремонтировал. Также сохранен изначальный цвет здания. Завершены работы и на улице Арсеньева, 9/13.

А вот на Светланской, 109 ремонт еще продолжается. Дом был построен в 1940 году по проекту архитектора Смирнова и внесен в Реестр объектов культурного наследия Приморского края, так как является памятником градостроительства и архитектуры. Фасад здания уже приведен в порядок, а вот ремонт стилобата еще ведется. Как рассказали специалисты управляющей компании, которая обслуживает этот дом, на объекте проведен демонтаж существующих конструкций, и теперь подрядчик укрепляет углы здания металлической обоймой, самые сложные участки «одевают» в металлическую рубашку. Напомним, что все подрядчики имеют опыт работы с историческими зданиями.

Кроме того, ремонт ведется и на фасадах домов, расположенных по центральному маршруту города. Так, например, обновляют фасад на улице Борисенко, 104а – мимо этого дома идет дорога, ведущая на объездную трассу и к мосту на остров Русский.

Михаил НЕЩЕДРИН

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru