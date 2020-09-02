Не подпустите к себе грипп, когда COVID рядом Кампания по вакцинации от гриппа в Приморье началась 1 сентября и продлится до 1 ноября. В медучреждениях и мобильных пунктах привиться сможет любой желающий, что немаловажно, бесплатно.

Как уточняет пресс-служба краевого правительства, основная вакцинация будет проходить в поликлиниках, к которым приписаны конкретные жители края. В сельских населенных пунктах прививку от гриппа будут делать в фельдшерско-акушерских пунктах или в центральных районных больницах (ЦРБ). Также возможна организация выезда прививочных бригад в отдаленные села, доставки в ЦРБ жителей малочисленных сел. А новшество этого года – мобильные палатки, которые будут установлены во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме.

В министерстве здравоохранения Приморья разъясняют, что в медучреждениях и мобильных комплексах может привиться бесплатно каждый, кто пожелает, пройдя быстрый медосмотр и предоставив паспорт гражданина РФ. Все прошедшие процедуру вакцинирования получат подтверждающий сертификат.

– В прежние годы бесплатно прививки делали в первую очередь детям с 6 месяцев до 18 лет, гражданам старше 60 лет, беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями, а также работникам медицинских, коммунальных и образовательных учреждений, сферы транспорта, студентам и гражданам призывного возраста. В этом году количество бесплатной вакцины увеличено, благодаря чему планируется привить не менее 60 % жителей края, это более миллиона человек, – подчеркивают в ведомстве.

Помимо медучреждений приморцев будут прививать от гриппа в 12 мобильных комплексах, также бесплатно. С 1 сентября по 1 ноября на площадях и вблизи торговых центров во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке будут работать мобильные прививочные пункты. Пройти вакцинацию могут все желающие с 8.00 до 20.00 с понедельника по субботу включительно. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ.

Мобильные комплексы будут представлять собой палатки площадью 60 квадратных метров, укомплектованные бактерицидными облучателями, процедурными столиками, кушеткой, водой и двумя рабочими зонами для медицинских работников.

Они разместятся в местах наибольшего сосредоточения людей, для того чтобы охватить прививочной кампанией как можно больше граждан. В палатках будет работать медперсонал поликлиник, в ведении которых находятся обозначенные микрорайоны городов.

Медики напоминают, что эпидемиологическая ситуация в этом году ожидается достаточно напряженной, поскольку прогнозируется, что у населения могут встречаться смешанные формы инфекции – коронавируса с ОРВИ или гриппом. Такое сочетание может привести к серьезным последствиям для организма даже у людей, не входящих в группу риска. Ожидается также, что в этом сезоне в Россию придут новые вирусы гриппа, от которых в предыдущие годы не прививали. Врачи призывают жителей Приморья позаботиться о своем здоровье и принять участие в вакцинации.

АДРЕСА МОБИЛЬНЫХ ПРИВИВОЧНЫХ ПУНКТОВ

Владивосток:

– рынок на остановке общественного транспорта «Спортивная» (вблизи ТЦ «Виктория»);

– торгово-развлекательный центр «Седанка Сити» (2-й этаж);

– зона отдыха «Площадь Спортивная Гавань» (вблизи спорткомплекса «Динамо»);

– центральная площадь (на площадке у здания правительства Приморского края);

– торговый центр «Бубль-Гум» (улица Светланская, 150), автостоянка;

– торговый центр «Дружба» (улица Русская, 2к);

– торгово-развлекательный центр «Калина Молл», (выделенное помещение на 1-м этаже вблизи магазина «Самбери»).

Артем:

– торговый центр «Центральный».

Уссурийск:

– центральная площадь;

– молодежный центр культуры и досуга «Горизонт».

Находка:

– торговый центр «МФК Находка Мега»;

– торгово-развлекательный центр «Клен».

Отдел новостей «В»

Фото с сайта zelenograd24.ru