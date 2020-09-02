Время помогать Благоустройство территории краевого СПИД-центра как яркий пример социальной ответственности бизнеса

Во Владивостоке завершилось благоустройство территории Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (структурное подразделение ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2), расположенного на улице Борисенко, 50. Все ремонтные затраты взял на себя частный бизнес – компания «Востокцемент».

Сегодня приморский СПИД-центр находится на передовой борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Поэтому медикам так важна подобная поддержка – когда они могут не отвлекаться сами на непрофильные, но крайне необходимые лечебному учреждению работы.

Латанием дыр здесь не обойтись

К большому ремонту на Борисенко, 50 (которого, заметим, здесь ждали несколько десятилетий) строители приступили в самом начале лета. И вот все работы завершены.

На приемку объекта пришли не только сотрудники медучреждения, но и представители правительства и Законодательного собрания Приморского края, администрации Владивостока и, конечно, компании «Востокцемент».

При поддержке цементного холдинга на территории центра заменили асфальтобетонное покрытие, установили бордюры, благоустроили, что немаловажно, парковочные места.

– В наше время, я считаю, бизнес обязан проявлять социальную ответственность, – говорит Алексей Сысоев, гендиректор компании «Востокцемент». – Наступили тяжелые времена, пришел коронавирус, нанесший сильный удар по экономике многих отраслей и государства в целом. Предприниматели, у кого есть возможность, не должны стоять в стороне. Сегодня на рубеже борьбы с COVID-19 стоят медицинские учреждения. Конечно, в первую очередь хотелось бы помочь им. Мы обратились с такой инициативой в министерство здравоохранения Приморья, и нас попросили обратить внимание именно на это учреждение.

Когда мы приехали на место, увидели все своими глазами и поговорили с врачами, то поняли, что здесь точечными латками не обойтись. Нужно провести комплексные работы, начиная с благоустройства и заканчивая инженерными решениями, которые позволят сохранить здание старинной постройки.

Важной частью работ стала установка подпорной стены, которая защитит СПИД-центр от сточных вод, что особенно актуально в период августа – сентября, когда тайфуны посещают наш край один за другим. Потоки воды, поступающие со склона, постоянно становились огромной проблемой для медучреждения. Они выносили грунт на проезды, угрожая коммуникационным сетям, подмывали фундамент.

– На вершине склона мы поставили фундаментные блоки, устроили водоотвод, чтобы на территорию больницы не попадали дождевые стоки и не разрушали здание, – поясняет Александр Шаптала, директор компании ООО СК «Автобан ДВ», ставшей подрядчиком работ.

Зданию, в котором располагается медучреждение, больше ста лет. Оно было построено в 1906 году в качестве казармы. И сегодня его внешний облик сохранил благородство архитектуры царских времен. Конечно, такое здание необходимо оберегать.

– Я помню, какое здесь было грустное зрелище, – рассказывает Александр Щербаков, депутат Законодательного собрания Приморского края. – А сегодня благодаря компании «Востокцемент» мы видим красивую территорию, свежий асфальт, который, надеюсь, прослужит долго. Это очень важно для такого большого учреждения, в котором трудятся настоящие профессионалы, любящие и знающие свое дело. Тем более что сегодня на их плечах лежит огромная ответственность за здоровье населения.

Самый успешный вариант

Отметим, что нагрузка на сотрудников медучреждения в последнее время ощутимо возросла. Более 20 лет здесь решаются задачи государственной стратегии по противодействию распространению ВИЧ-инфекции на территории Приморского края, включающие весь арсенал сопровождения пациентов: от выявления инфекции до терапии. А сегодня помимо этой повседневной нелегкой работы медицинский персонал участвует в борьбе с коронавирусной инфекцией.

На территории центра также действует лаборатория, которая носит статус арбитражной не только по ВИЧ-инфекции, но и по диагностике на COVID-19. Иными словами, результаты работы лабораторной службы СПИД-центра не нуждаются в дополнительной перепроверке в других организациях. Это связано со стабильно высоким процентом достоверных результатов. В день специалисты проводят не менее 200 исследований на коронавирус. В месяц – более 5 тысяч. Биологические материалы от граждан, контактировавших с больными COVID-19, и от медработников привозят сюда со всего Приморья.

Лаборатория работает без выходных и праздничных дней буквально в круглосуточном режиме. Также на базе центра развернут изолятор для приморцев, у которых не выявили коронавирус, но которые общались с заболевшими.

– Болевых точек как таковых у нас не было, потому что вся территория вокруг центра была одной большой болевой точкой, – комментирует Сергей Шешин, директор краевой клинической больницы № 2. – Поэтому те работы, которые здесь были проведены благодаря «Востокцементу», – это поистине глобальные работы. Асфальтовое покрытие, благоустройство, парковочные места, подпорная стена… Медицинский персонал доволен, а главное, довольны пациенты, которые к нам приходят. Практика, когда бизнес присоединяется к решению социальных вопросов, здесь реализована в самом успешном варианте.

Сегодня СПИД-центр укомплектован современным оборудованием, в нем работают настоящие профессионалы своего дела. Внутри здания тоже полный порядок. Что касается внешней стороны вопроса, то в скором времени, возможно, помимо территории медучреждения будут благоустроены и подъездные пути к нему.

– Радует, что во Владивостоке есть социально ответственные компании, которые приходят на помощь городу. Сегодня в администрации Владивостока совместно с профильными управлениями мы обсудили вопрос по подъездным путям к данному учреждению, – подтверждает Юрий Лопатин, начальник административно-территориального управления Первомайского района администрации города. – Надеюсь, что мы эти вопросы решим. Начнем с планового обследования и, думаю, в следующем году уже более предметно будем решать проблемы как по подъездным, так и по подходным путям к этому медцентру.

Сергей ПЕТРАЧКОВ

Фото Алексея ВОРОНИНА