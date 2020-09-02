Приморские рыбаки увеличили вылов иваси в 3 раза Почти 20 тысяч тонн иваси выловили рыбаки Приморья с начала путины.

Как сообщили в пресс-службе региона, большую часть вылова обеспечивает компания «Южморрыбфлот». Плавбазы предприятия ведут глубокую переработку улова прямо в море. Раз в две недели готовую продукцию из дикой рыбы доставляют на берег.

«В этом году промысел иваси начался раньше, уже в июне в районе Южных Курил сформировалась группировка судов приморских рыбодобывающих предприятий. С начала путины выловлено 19,5 тысячи тонн сардины, что на 12,8 тысячи тонн больше объемов прошлого года», – отметили в краевом агентстве по рыболовству.

Напомним, что консервы из сардины иваси входят в социальную программу «Приморская рыба», разработанную по инициативе губернатора края Олега Кожемяко. Приобрести их можно по 57,5 рубля за банку.

Отдел экономики «В»

Фото Глеба ИЛЬИНСКОГО / primorsky.ru