А зарплату оставлю в банке… Большинство клиентов банков (79 %) формируют личные сбережения, откладывая деньги с зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования сберегательного поведения россиян, проведенного одним из российских банков и Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ), сообщает портал «Банки.Ру».

Часть вкладчиков банков (29 %) откладывает деньги с премий и бонусов. Среди прочих источников формирования сбережений респонденты также называли социальное пособие (23 %), помощь родственников (15 %), доход от сдачи собственности в аренду или продажи имущества (по 9 %), наследство (8 %).

Главными мотивами, побуждающими хранить средства в банке, россияне назвали прибыльность и безопасность: ими руководствовалась половина опрошенных. Также накопительные счета, вклады и сберегательные карты участники опроса используют для формирования капитала на случай непредвиденных обстоятельств (41 %) и на конкретные цели (37 %). Кроме того, 16 % респондентов беспокоятся о финансовой поддержке на пенсии.

Чем старше респондент, тем чаще причиной обращения в банк является гарантированная безопасность хранения средств. По этой причине доверяют свои сбережения кредитным организациям 64 % опрошенных старше 55 лет, а меньше всего о безопасности задумывается молодежь в возрасте от 21 до 35 лет (43 %).

Отдел новостей «В»