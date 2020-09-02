Что ускорило инфляцию на Дальнем Востоке Годовая инфляция в ДФО в июле 2020 года увеличилась до 4,0 % после 3,8 % в июне, информирует пресс-служба Дальневосточного главка Банка России. Это больше, чем в среднем по стране: в целом по России годовой темп прироста потребительских цен в июле повысился до 3,4 % после 3,2 % в июне.

Что именно и как повлияло на стоимость продовольствия, промтоваров и услуг в Дальневосточном регионе, разбирались аналитики Центробанка.

Китайский плодоовощной фактор

Годовая продовольственная инфляция в ДФО выросла до 5,3 % в июле после 5,1 % в июне. Как отмечают эксперты, характерным именно для ДФО основным фактором, повышающим инфляцию, стало снижение объемов поставок отдельных видов овощей из Китая. Это наряду с повышением цен поставщиков из западных регионов России привело к увеличению темпов роста цен в продовольственном сегменте рынка в июле. Еще одним значимым фактором стал рост издержек производителей на противоэпидемические мероприятия.

Снижение предложения на плодоовощном рынке из-за ограничения грузового сообщения с приграничными городами Китая на фоне карантина привело к ускорению роста цен на картофель, капусту, морковь и помидоры. Поступление на прилавки нового урожая местных сельхозпроизводителей должно способствовать стабилизации ситуации на рынке.

Ослабление рубля привело к увеличению годового прироста цен на товары, производство которых зависит от импортных составляющих, в частности, на кондитерские изделия, в том числе шоколад.

Из-за увеличения издержек производителей, связанных с противоэпидемическими мероприятиями, увеличились темпы прироста цен на рыбу и рыбопродукты.

В то же время на фоне роста предложения со стороны местных сельхозпроизводителей уменьшился годовой прирост цен на мясо и мясопродукты, молоко и молочную продукцию, а цены на яйца в июле продолжили снижаться.

Продолжили снижаться годовые темпы прироста цен на лимоны и чеснок после существенного удорожания в апреле под влиянием ослабления рубля, ограничений в поставках и ажиотажного спроса на них как на популярные народные средства укрепления иммунитета в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки в тот период.

Бензин дорожает, медицинские маски дешевеют

В сегменте промышленных товаров годовая инфляция в ДФО в июле повысилась до 3,6 % после 3,3 % в июне. Аналитики поясняют: рост инфляции на непродовольственном рынке связан с повышением спроса на фоне постепенного снятия ограничений в стране и эффектами от ослабления рубля, произошедшего в конце I квартала. В частности, увеличился темп прироста цен на одежду и белье, галантерею, мебель, электротовары и другие бытовые приборы.

После постепенного снятия ограничений спрос на топливо начал расти быстрее, чем восстанавливалось его производство. На фоне этого в некоторых регионах округа отмечался дефицит отдельных марок бензина, вследствие чего увеличился годовой прирост цен на бензин и дизельное топливо. Ослабление рубля в конце I квартала, а также необходимость покрытия финансовых потерь продавцов из-за вынужденного простоя продаж в период карантина привели к ускорению роста цен на импортные легковые автомобили. Ведь бэушные машины, привезенные из Японии, по-прежнему составляют основную часть автопарка всего Дальнего Востока.

В то же время рост инфляции сдерживало снижение спроса на ряд товаров. Так, на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в регионах продолжилось замедление роста цен на медикаменты и медицинские товары.

Цены подогрели открывшиеся курорты и санатории

Годовая инфляция на рынке услуг в ДФО в июле повысилась до 2,9 % после 2,6 % в июне. Существенный вклад в ускорение инфляции на рынке услуг внесла плановая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которая в текущем году была выше, чем годом ранее: в 2019 году индексация проводилась в два этапа, и тогда июльское повышение было меньше, чем обычно.

Постепенное снятие ограничений и возобновление в отдельных регионах округа оказания санаторно-оздоровительных услуг привели к росту цен в этом сегменте рынка.

Вместе с тем второй месяц подряд наблюдалось уменьшение годового темпа прироста цен на услуги воздушного транспорта, что обусловлено в большей степени сокращением спроса. Сдержанная динамика спроса способствовала также сдерживанию темпов роста цен на услугу железнодорожного транспорта.

Слабый спрос заморозит инфляцию?

Постепенно краткосрочные факторы перестанут подогревать темпы инфляции. Ее рост замедлит слабый спрос – как внутренний, так и внешний, считают аналитики. Продукты, услуги и продовольствие все равно будут дорожать, но уже более слабыми темпами. И показатель годовой инфляции по итогам 2020 года составит 3,7-4,2 %, прогнозируют финансисты.

Они, кстати, просчитали наиболее вероятный рост цен и на 2021 год. По его итогам Банк России ожидает годовую инфляцию на уровне 3,5-4,0 %. В дальнейшем, отмечают эксперты, инфляция стабилизируется вблизи 4 %.

Отдел экономики «В»

Фото из архива «В»