Коронавирус в Приморье: борьба за жизни и здоровье людей продолжается В последний день лета в Приморском крае зафиксировано 78 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 149 жителей региона победили болезнь. Один человек не справился с опасным заболеванием.

Об этом информирует краевая пресс-служба со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора. Таким образом, по состоянию на вторник, 1 сентября, общее число заразившихся в Приморье составило 9681 человек, вылеченных – 7960. Число жертв – 104 человека.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования: носить маску и придерживаться социальной дистанции.

Спасибо медикам от всего сердца

За комментарием корреспондент «В» обратился к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко.

– Олег Николаевич, как сработала наша медицина в условиях эпидемии СОVID-19?

– Мы никогда прежде не были в условиях эпидемиологического распространения инфекционных заболеваний такого масштаба. Это вызов и для всего общества в целом, и для медицины в частности.

На начальном этапе мы сталкивались с тем, что не всегда было четкое поминание, что делать в этих условиях и как. Сегодня это уже ежедневная отлаженная работа. Выстроена маршрутизация пациентов, сформирован запас необходимых лекарственных средств, средств индивидуальной защиты.

Спасибо всем медицинским работникам – от санитаров до руководителей медучреждений. И хочется особо отметить работу тех, кто принял на себя первый удар, кто был и остается на передовой по борьбе с СОVID-19.

Это главный врач Краевой клинической больницы № 2 Светлана Бениова и ее команда. На территории медучреждения работают провизорный и ковидный госпитали, изолятор. Это главный врач Владивостокской клинической больницы № 4 Елена Новицкая и ее команда, здесь открыт и действует самый большой ковидный госпиталь на Дальнем Востоке на 400 мест. Это наш главный внештатный инфекционист профессор Анна Симакова, она с первых дней не только возглавила один из госпиталей, но и ежедневно консультирует коллег, проводит обучающие вебинары для медработников.

Спасибо и.о. главного врача Находкинской горбольницы Альфие Семенюк. Сейчас в связи с тем, что в Находке наблюдается неблагоприятная ситуация, в городской больнице большое количество коек задействовано для лечения пациентов с коронавирусом. Она приняла медучреждение в период кризиса и сегодня неплохо справляется.

Отдельно хочу отметить тех, кто вообще осваивал для себя борьбу с коронавирусом с нуля. Это коллектив краевого кожно-венерологического диспансера и его главврач Анатолий Герец, коллектив Приморского краевого диагностического центра – структурного подразделения Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи – и его главный врач Надежда Горелик. Очень эффективно работает ПЦР-лаборатория при краевом перинатальном центре, главврачу Татьяне Курлеевой и ее команде большое спасибо.

Во всех направлениях мы сработали достаточно эффективно: своевременно были развернуты дополнительные койки в действующих больницах, оперативно они были развернуты и в перепрофилированных медучреждениях, мы полностью закрыли оперативно потребность в ИВЛ.

Не заблуждайтесь: COVID не придуман

– Смогла ли пандемия выявить какие-либо острые углы, скрытые проблемы в здравоохранении? На что в дальнейшем стоит обратить внимание, чтобы предупредить или снизить накал от второй волны пандемии?

– Что касается острых углов, все свои болевые точки отрасль здравоохранения знает. Одна из них – кадровая. У нас остаются вакантные места в ковидных госпиталях как по врачам, так и по среднему медперсоналу.

Если говорить о том, как приморцы отнеслись к появлению новой инфекции, ни для кого не секрет, что некоторые наши жители до сих пор считают, что коронавирус придумали. Это заблуждение развеет время. Коронавирус – не выдумка, это реально существующая опасность. Но в большинстве своем, конечно, люди понимают опасность COVID-19.

Границы закрыли своевременно. Пропуск граждан на границе Приморья с сопредельной территорией КНР был приостановлен в январе, еще до введения ограничений на въезд в РФ из-за рубежа. Это позволило предотвратить массовый завоз инфекции из других стран.

Для того чтобы избежать второй волны пандемии, нужно понимать, что наша жизнь сегодня сильно изменилась. Мы живем в другом, изменившемся мире, в мире с СОVID-19. И, если мы дальше хотим работать и развиваться, нам всем необходимо соблюдать простые правила. От этого зависит в том числе и режим ограничений. Правила на самом деле несложные, но часть граждан почему-то упорно их игнорирует, думает, что коронавирус – это неправда, что его придумали… Нет! Ношение масок, социальная дистанция, мытье рук – очень простые вещи, которые позволяют увеличить шансы себя уберечь.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Александра САФРОНОВА / правительство ПК