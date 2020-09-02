Плывем плавно: школам рекомендовали не перегружать учеников Образовательные учреждения Приморья, открывшиеся с 1 сентября, получили подробные рекомендации от краевого министерства образования по организации рабочего процесса, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам министра образования Натальи Бондаренко, расписание уроков в школе должно носить плавающий характер без привычных звонков с урока и на урок. Следить за его соблюдением будут учителя. К примеру, дети из разных классов смогут приходить на учебу к разному, заранее обозначенному времени.

Кроме того, уточнила министр, рекомендации касаются организации качественной работы технического персонала.

– Варианты, когда уборщицы приходят в школу только вечером, следует исключить полностью. Техперсонал должен находиться в образовательном учреждении в течение всего рабочего дня, проводить влажную уборку, дезинфекцию, – заявила Наталья Бондаренко.

Министр также отметила, что санитарные нормы не обязывают педагогов и детей носить медицинские маски во время уроков. Однако охранники, работники пищеблока, дежурные педагоги и администраторы должны носить средства индивидуальной защиты в течение рабочего дня.

Программы дополнительного образования разрешается вводить только с применением дистанционных технологий. От посещения бассейнов во время уроков физкультуры или в рамках работы спортивных секций пока следует отказаться.

Министр напомнила и о том, что всем школам Приморья рекомендуется начинать образовательный процесс плавно, не перегружая учеников в начале учебного года.

– Учащимся младшей школы рекомендуется проводить не более трех уроков в день продолжительностью до 35 минут каждый, средней и старшей – не более семи до 40 минут каждый, – обозначила она.

Отдел новостей «В»