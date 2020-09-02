«Дальневосточная весна» изящно сочетается с осенью XXIX фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна» (6+) пройдет в Приморской краевой филармонии с 6 сентября по 21 ноября.

Такие даты появились после того, как работа Приморской филармонии возобновилась, уточняют в пресс-службе учреждения. Наш традиционный и очень популярный фестиваль классической музыки в этом году получил грант Министерства культуры РФ и состоится при его поддержке.

«Дальневосточная весна» приходит в Приморье уже в 29-й раз. Зрителей ждут 12 программных концертов с участием артистов и музыкантов из США, Сербии и России. Среди них – всемирно известные: государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», заслуженная артистка РФ Екатерина Мечетина, виртуозный пианист, композитор и классик XXI века Андрей Соколовский, интересный и самобытный дирижер из Сербии Душан Вилич, русский американец, виртуоз, виолончелист и композитор Яном Максин.

В фестивальной программе заявлены выступления приморских коллективов, именитых и любимых: будут струнный квартет «Вдохновение», ансамбль русских народных инструментов «Садко», камерный ансамбль «Кармен». Ожидаются молодые лауреаты международных конкурсов из Приморья – инструментальное трио «Променад», а также концерт наших юных и талантливых музыкантов – «Тихоокеанский симфонический оркестр – детям».

Отдел новостей «В»