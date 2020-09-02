Поэты в погонах и салют Победы. Встречаем Дни мира на Тихом океане Целая серия крупных мероприятий пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Все они приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию окончания Второй мировой войны.

Местом проведения мероприятий (возрастное ограничение каждого – 0+) станут, как сообщили организаторы – Приморский краевой центр народной культуры (ПКЦНК), площадь Борцов за власть Советов на Дальнем Востоке и набережная Спортивной гавани.

С 3 по 5 сентября на центральной площади развернется целое празднество. Гостям и жителям Владивостока предложат принять участие во всевозможных познавательно-развлекательных историях: можно будет создать бумажного голубя мира, написать и отправить почтовую открытку «Письмо победы», поиграть в «Игры нашего детства», посмотреть на выступления «Агитбригад», послушать «Поэтов в погонах» – и это далеко не полный список всех активностей, что ждут горожан.

4-5 сентября на большой сцене, установленной в районе рыбного рынка на набережной Спортгавани, пройдет Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы». Зрителей ждет насыщенная фестивальная программа, в которой примут участие творческие коллективы ДФО и Сибири.

Напомним, что фестиваль «Салют Победы» проводится раз в 5 лет и его задача – воспитание уважения к героической истории и воинской славе России и ее защитников.

Ну а финалом всех мероприятий станет гала-концерт фестиваля «Дни мира на Тихом океане», который пройдет 6 сентября с 14 до 18 часов на большой сцене, установленной в районе рыбного рынка на набережной Спортивной гавани. В нем примут участие творческие коллективы Дальневосточного федерального округа и Сибири, а также ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено ПКЦНК