На Русском построят лыжную базу с системами оснежения и электронного хронометража Лыжные базы появятся в 21 муниципалитете Приморья, для них уже закуплено более 1200 комплектов лыж и 19 контейнеров для хранения инвентаря.

Как заверили в пресс-службе края, любители спорта смогут воспользоваться инвентарем бесплатно. На развитие массового лыжного спорта в Приморье в этом году из регионального бюджета направлено свыше 60 миллионов рублей.

Так, для арсеньевской лыжной базы «Салют» и лыжного центра в селе Калиновка в Спасске-Дальнем доставят комплекты лыж различных размеров и новые ратраки – специальные транспортные средства для подготовки лыжных трасс, а также обустроят административные помещения, уточнили в краевом министерстве физической культуры и спорта. После модернизации лыжных баз на их площадках смогут полноценно готовиться к соревнованиям сборные команды Приморья по лыжным гонкам.

Во Владивостоке лыжный центр намерены создать на острове Русском в районе поселка Канал. На средства краевого бюджета приобретут 200 комплектов лыж, системы оснежения и электронного хронометража «Старт-финиш», техническое оборудование, построят административные модули и раздевалки.

Кроме того, еще в 18 муниципалитетах (Артеме, Дальнегорске, Дальнереченске, Лесозаводске, Партизанске, Уссурийске, Кавалеровском, Кировском, Красноармейском, Михайловском, Партизанском, Пожарском, Черниговском, Шкотовском, Яковлевском районах, Анучинском, Хорольском и Чугуевском округах) будут приобретены по 50 комплектов лыж с ботинками и контейнеры для хранения инвентаря. В настоящее время в городах и селах создают новые и возрождают старые трассы, готовят их к предстоящему зимнему сезону.

«Развитие лыжного спорта в крае будет способствовать увеличению числа приморцев, предпочитающих здоровый и активный образ жизни, а также достижению приморскими спортсменами высоких результатов на краевых, дальневосточных и всероссийских соревнованиях», – подчеркнул министр физической культуры и спорта региона Жан Кузнецов.

Отдел новостей «В»