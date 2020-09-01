Туротрасль поддержат дорогами и морскими круизами В правительстве России идет работа над новым национальным проектом по туризму, который, как ожидается, будет способствовать развитию турпотока внутри страны, а также привлечет больше путешественников из-за рубежа. На минувшей неделе прошло совещание под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, на котором и обсуждался этот вопрос.

В заседании принял участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он предложил предусмотреть средства для создания дорожной, инженерной инфраструктуры к местам отдыха, развития круизной линии, сообщили в пресс-службе края.

Глава Приморья, возглавляющий рабочую группу Госсовета по туризму и спорту, подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса доходы от туристической отрасли сократились в два раза. Так, в прошлом году вклад туризма в валовой региональный продукт края составил более 54 миллиардов рублей.

«В этом году, по предварительным прогнозам, доход туротрасли составит лишь 26 миллиардов», – отметил глава региона.

По его словам, сложившаяся ситуация показала, на что следует обратить внимание при развитии туротрасли. В частности, вырос спрос на внутренний туризм, но базы отдыха оказались не готовы к большому количеству туристов.

«В национальном проекте необходимо предусмотреть средства на дороги для комфортного проезда к местам отдыха, инженерную инфраструктуру. Сейчас развивается островной туризм, поэтому необходимы причальные стенки. Следует продумать систему экологического сбора. Базы отдыха должны отвечать всем современным требованиям. Также людям интересны автокемпинги, туристические компании могли бы приобретать транспортные средства в лизинг», – заявил глава Приморья.

Он также обратил внимание на необходимость возрождения круизных линий.

«Дальневосточная экспедиционная круизная линия, объединяющая Приморский и Камчатский края, Сахалин, Курильские, Командорские и Шантарские острова, может выступить стержневой инфраструктурой для комплексного освоения туристического потенциала указанных регионов», – добавил глава региона.

Дмитрий Чернышенко сказал, что предложения Олега Кожемяко будут учтены правительством РФ при разработке проекта поддержки туротрасли.

«Будем координировать развитие туристического кластера на Дальнем Востоке вместе с вами», – заявил вице-премьер..

Отдел новостей «В»

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из архива «В», Сергея ПЕТРАЧКОВА