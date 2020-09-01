Приморским отельерам компенсируют расходы на получение «звезд» 130 заявок на заключение договоров о прохождении обязательной классификации отелей подано на сегодня в центр «Мой бизнес» Приморья. Как уточнили в пресс-службе края, предпринимателям помогают пройти процедуру бесплатно.

В бюджете региона на этот год предусмотрена субсидия для предприятий гостиничного бизнеса на компенсацию расходов по получению «звезд». Рассчитывать на нее может подавляющее большинство гостиниц и баз отдыха края. Немногочисленные исключения касаются, например, компаний с иностранным капиталом. Эта мера поддержки была предусмотрена еще до начала коронавирусного кризиса, но сейчас стала особо актуальной для предприятий сферы гостеприимства.

Для малых и средних компаний механизм предельно упрощен. Им не надо привлекать свои средства и ждать компенсации – достаточно заключить соответствующий договор с центром «Мой бизнес», и классификация будет сразу оплачена.

«Отели, гостиницы, базы отдыха, хостелы и другие коллективные средства размещения с номерным фондом от 15 номеров могут сэкономить свои средства и пройти классификацию в центре «Мой бизнес». Мы полностью оплачиваем расходы на эту процедуру, чтобы предприниматели могли работать легально и получили конкурентные преимущества. Более того, наши специалисты помогут подготовиться к прохождению классификации – предоставят список документов, которые нужно будет подготовить предпринимателю, и проконсультируют по вопросам их заполнения. При проверке эксперт сверяет соответствие здания техническим требованиям, оценивает количество и качество услуг, номерной фонд и квалификацию персонала. Прошедшие классификацию гостиницы и хостелы попадают в Федеральный перечень туристических объектов на сайте классификация-туризм.рф, где по названию, например, базы отдыха можно проверить, проходила ли она проверку и какой категории у нее номера», – пояснил генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

Как отметили в Агентстве по туризму Приморья, поначалу участники рынка скептически относились к информации о том, что могут получить возмещение расходов на прохождение обязательной классификации.

«Сейчас отели активно подают заявки на классификацию. Полагаю, не последнюю роль в этом сыграли наши мероприятия по мониторингу баз отдыха, расположенных на побережье края. В ходе рейдов специалисты не только проверяли соответствие гостиниц, баз отдыха требованиям санитарной безопасности, но и вели информационную работу, в том числе по разъяснению процедуры классификации», – подчеркнул руководитель агентства Владимир Щур.

Справка «В»

Согласно федеральному закону «Об основах туристической деятельности» гостиницы, хостелы, базы отдыха и иные средства размещения туристов должны проходить классификацию, в результате которой они получают сертификаты соответствия определенным категориям. До середины 2019 года получение «звезд» было добровольной процедурой, а с 1 июля прошлого года стала обязательной. Она проводится поэтапно, в зависимости от размера номерного фонда.

В частности, обязательной классификации в настоящее время подлежат средства размещения с номерным фондом более 15 номеров, к которым относится большинство баз отдыха, расположенных на побережье края.

Более того, прохождение классификации является обязательным условием возобновления деятельности средств размещения после вынужденного простоя, вызванного ограничениями из-за COVID.

Отдел экономики «В

Фото:

Сергея ПЕТРАЧКОВА, Сергея КОЖИНА