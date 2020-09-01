В сквере появятся библиотека, кафе и санузел А дополнительные подпорные стены – по просьбам жителей

В минувшую субботу, 29 августа, общественные наблюдатели совместно с Дирекцией общественных пространств города проверили четыре сквера во Владивостоке, где сейчас завершается благоустройство по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Работы в скверах Игнатьева, Жариковском, Надибаидзе и в районе «Авангарда» будут закончены в ближайшие две недели, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сквер Надибаидзе на Калинина, 230 планируется сдать через неделю. Работы здесь уже практически завершены. Подрядчику осталось установить небольшую детскую площадку и малые архитектурные формы.

Наблюдатели поинтересовались, будут ли в сквере предусмотрены общественные туалеты. По словам и. о. директора МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока» Салавата Галиева, в проекте они не предусмотрены – предполагалось, что территория будет транзитной. Но модульные туалеты обязательно закупят отдельно и установят позже, раз в этом есть необходимость.

Также для удобства посетителей сквера вдоль дороги здесь недавно запретили остановку фур – раньше большегрузы использовали обочины как парковку.

Сквер в районе «Авангарда» на Светланской, 147 пока самый сложный объект. Как отметил Салават Галиев, здесь дважды пришлось переделывать плитку из-за того, что строители не соблюдали технологию.

«Перепад территории с нижней до верхней точки – около трех метров. Чтобы плитка была ровной, была проведена сложная работа», – уточнил он.

У входа в сквер со стороны остановки общественного транспорта разместится павильон, в котором будут библиотека, кафе и санузел. Общественные наблюдатели отметили: если бы появилась только одна библиотека, было бы как с книжными шкафами в скверах Владивостока – они периодически страдают от вандалов. По планам Дирекции общественных пространств эта территория вообще должна быть связана с литературой. Так, ее можно рассматривать для проведения книжных фестивалей.

Есть в сквере в районе «Авангарда» и старая подпорная стена – ее реставрация уже запланирована. Она, кстати, будет оформлена известным во Владивостоке художником Павлом Шугуровым.

Самые трудоемкие работы в сквере уже завершены. Подрядчику осталось высадить деревья, смонтировать освещение и установить малые архитектурные формы. Планируется, что сквер откроется в конце сентября.

В Жариковском сквере на Светланской, 119в долго велась подготовка к заливке покрытия. Общественные наблюдатели отметили, что еще две недели назад его не было, а теперь – другое дело. Сейчас строители устанавливают плитку из керамогранита возле памятника летчикам – жертвам американской агрессии 1953 года.

На спуске от 28-й школы убрали аварийную лестницу – там постелят газон, чтобы люди больше не пользовались народной тропой. Зато останется широкая центральная лестница – ее отштукатурили так, что она стала как новая.

У входа в сквер собираются установить «умную» остановку, но наблюдатели опасаются, что павильон ограничит доступ на территорию. Салават Галиев уточнил, что сейчас ведутся переговоры, чтобы перенести новый остановочный павильон на противоположную сторону дороги.

Вообще, общественные наблюдатели уже сейчас назвали Жариковский сквер уютным, а будет еще лучше. В ближайшие дни, если позволит погода, здесь смонтируют три типа камер наружного наблюдения, а также динамики системы экстренного оповещения и опоры освещения. Также подрядчику осталось установить малые архитектурные формы. Все работы планируется завершить в ближайшие две недели.

Серьезно преобразился и сквер Игнатьева на Океанском проспекте, 68-74а. В глаза сразу бросаются красные столбы освещения необычной формы. Как рассказал Салават Галиев, свет от фонарей здесь будет направлен вниз – жители окрестных домов просили, чтобы свет не попадал им в окна.

«Благодаря такому решению территория сможет жить и ночью так же хорошо, как днем», – отметил он.

Во время осмотра скверов шел дождь, так что у наблюдателей возник вопрос, куда с территории будет стекать вода. Для решения этой проблемы здесь установили ливневки, а дождевая вода будет уходить по газону, который оборудуют в ближайшее время.

По просьбам жителей здесь появились две дополнительные подпорные стены. Одна декорирована и будет работать как ограждение детской площадки, другая внизу отделяет территорию сквера от придомовой дороги.

Наблюдатели отметили также, что не все растения, высаженные на территории, удалось сохранить. По словам Салавата Галиева, к сожалению, около 20 процентов кустарников и деревьев, как правило, не приживаются на новом месте, но здесь их заменят – подрядчик высадит новые.

Скоро в сквере Игнатьева завершат монтаж детской и спортивной площадок, установят скамейки и урны. Также должны заменить щебень на детской площадке – камешки для юных гостей сквера должны быть поменьше. Работы планируется завершить в течение недели.

«Раньше жители не принимали активного участия в благоустройстве территорий. Сейчас мы спрашиваем, что они хотят видеть в обновленных скверах. Но, к сожалению, всем угодить пока не удается. Отчасти это связано с тем, что жители не всегда могут договориться между собой, – рассказал по итогам объезда Салават Галиев. – Они, например, выбирают разные дорожки – кто-то за плитку, кто-то за бетон. Мы стараемся выслушать все мнения и найти решение, которое устроило бы всех».

Напомним, что недавно начались работы и в сквере на Попова. Здесь появится благоустроенная территория, где разместятся спортивная и детская площадки. Также благоустройство начинается в Матросском сквере. Как уже писал «В», в этом году здесь обустроят ливневую канализацию, установят наружное освещение и систему видеонаблюдения, проложат тротуары, а в следующем – возведут подпорные стены, установят лестницы и малые архитектурные формы, проведут озеленение.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru