Семейную пару задержали за нанесение граффити с рекламой сайта наркотиков Сотрудники патрульно-постовой службы Уссурийска, находясь на маршруте в районе улицы Некрасова, заметили мужчину и женщину, которые при помощи аэрозольных баллонов с краской наносили на забор дома надписи с рекламой сайта наркотиков.

Злоумышленники были задержаны и доставлены для разбирательства в отдел полиции. Нарушителями оказались супруги – 24-летний мужчина и 25-летняя женщина.

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ, задержанные пояснили, что неизвестный человек через Интернет предложил им распространить рекламу интернет-магазина, где можно приобрести наркотические средства, запрещенные на территории РФ. За каждую нанесенную надпись «работодатель» обещал заплатить 100 рублей.

В отношении граждан, пропагандирующих наркотические средства, полицейские составили протоколы об административном правонарушении. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в мировой суд для принятия решения.

Справка «В»

Что делать, если обнаружили граффити с запрещенной информацией? Надо:

– сфотографировать надпись (изображение);

– сфотографировать или записать адрес здания или сооружения, на котором обнаружено граффити, или ближайший ориентир, если объект не имеет адреса;

– направить изображения и адрес в раздел «Прием обращений» на сайте УМВД России по Приморскому краю, указав название населенного пункта.

Если недалеко находятся места массового пребывания детей и молодежи (детские сады, школы, спортивные сооружения и т.д.), сделать пометку, например: «рядом музыкальная школа», «рядом клуб» и т.д.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы ОМВД РФ по г. Уссурийску