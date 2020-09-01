Приморцы «нахимичили» победу Команда России стала победителем конкурса экипажей химической разведки «Безопасная среда» Армейских международных игр. Она была составлена из военнослужащих 25-го полка РБХ-защиты 5-й общевойсковой армии, расположенного в приморском Лесозаводске.

Традиционный армейский конкурс ежегодно собирает лучших специалистов радиационной, биологической и химической защиты разных стран. Каждый раз на полигонах ведется бескомпромиссная борьба. К примеру, год назад соревнование выиграли китайцы. На сей раз они вместе с представителями Белоруссии с большим отставанием от лидеров разделили второе место, бронза досталась военным Узбекистана и Армении. Кроме них спор за награды вели гости из Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и Мозамбика.

Сам конкурс проводился на трассах полигона Песочное в Ярославской области. Военные химики девяти стран демонстрировали свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, искали радиоактивные источники на местности и на технике, определяли отравляющие вещества в воздухе и проводили специальную обработку транспорта. Кроме того, они осуществили обеззараживание зоны имитации техногенной аварии.

Приморские разведчики не только были безоговорочными лидерами на протяжении всего многодневного конкурса, но и установили новый мировой рекорд по прохождению трассы на этапе «Индивидуальная гонка». Наш экипаж на машине РХМ-4 без штрафных баллов выполнил 24 норматива по специальной подготовке и РБХ-защите. На трассе полигона они продемонстрировали рекордное время за всю историю «АрМИ»: 22 минуты 49 секунд. Дальневосточники быстро и точно отстрелялись, а также эффектно преодолели огненно-штурмовую полосу.

Кубки и медали победителям и призерам вручил заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков.

Справка «В»

В Лесозаводске 25-й полк РБХ-защиты находится всего 3 года. До этого он дислоцировался в Пограничном районе. В его состав входят батальоны и роты радиационной, биологической и химической разведки и защиты, аэрозольных и дымовых завес, тяжелых огнеметных систем и ранцевых пехотных огнеметов. Вооружение включает в себя почти 200 единиц различных систем на базе бронетранспортеров, танков и проходимых машин, а также лабораторий на колесах. Полк считается одним из лучших в сухопутных войсках России. Его девиз: «Обуздавшие смерть».

Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта Минобороны РФ