Во Владивостоке устанавливают причины обрушения потолка в квартире Обрушение деревянных конструкций потолка одной из квартир, расположенной на третьем, последнем этаже дома на Баляева, 27, произошло в пятницу, 28 августа, сообщили в пресс-службе администрации города.

Информация о происшествии поступила городским службам в 02.26. В этот момент в квартире находились трое взрослых и двое детей. К счастью, никто из них не пострадал.

Жильцам квартиры оказали необходимую психологическую помощь и разместили их в пункте временного пребывания, организованном на базе школы-интерната № 1. Специалисты администрации города подобрали и предложили семье временное жилье.

Сейчас проводится обследование состояния квартиры, где обрушился потолок. После этого будет оперативно проведен аварийно-восстановительный ремонт.

Специалисты уточнили, что квартира, где обрушилась конструкция, находится в собственности жильцов. Кроме того, Фондом капитального ремонта на 2021 год планировался ремонт кровли в этом доме.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА/ www.vlc.ru