Электробусный маршрут доверили ОАО «Электрический транспорт» Во Владивостоке в ходе аукциона был определен перевозчик на электробусный маршрут № 90 Площадь Борцов революции – Луговая – Спортивная – Площадь Борцов революции».

Им стало ОАО «Электрический транспорт», сообщили в пресс-службе мэрии.

«Заявки на участие в аукционе можно было подать с 18 августа, последним днем их приема стало 26 августа, – рассказали в управлении. – На прошлой неделе состоялось заседание единой комиссии, которая признала единственного участника закупки ОАО «Электрический транспорт» и поданную им заявку соответствующими требованиям закона и документации об электронном аукционе».

Муниципальный контракт может быть заключен уже 7 сентября. Не позднее чем через 30 дней после этого электробусы должны выйти на маршрут.

Напомним, что в этом году у всех автоперевозчиков Владивостока истекает время действия договоров о работе на внутригородских маршрутах. В этой связи администрация города подготовила и разместила на Единой электронной площадке восемь аукционов и один конкурс на закупку «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Владивостокского городского округа». Победителем конкурса стало муниципальное предприятие «ВПОПАТ № 1», аукционов – компании «Самокат», «РостТранс», «ДВ-ТрансСети», «Каслар», «ДВ Транзит», «ДВ-Автобизнес», «ВладАвто» и «Раннер». Контракты оформлены на один год.

Прошедший аукцион – на маршрут № 90 – стал девятым по счету.

Отдел новостей «В»