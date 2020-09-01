На улице Фадеева скорректируют схему организации дорожного движения Здесь будут установлены знаки, которые запретят парковку большегрузного транспорта по нечетной стороне дороги, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока. Помимо этого, на участке появятся таблички дополнительной информации «Фотовидеофиксация».

Необходимость установки запрещающих знаков обусловлена тем, что водители большегрузного транспорта используют данный участок дороги как парковку. Это существенно сужает проезд и затрудняет автомобильное движение, отметили в городском управлении дорог и благоустройства.

«Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Грузовой автотранспорт» и «Фотовидеофиксация» будут установлены в районе дома № 32а на улице Фадеева. Их монтаж произведут специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий», – уточнили специалисты управления.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru