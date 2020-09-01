На улице Фадеева скорректируют схему организации дорожного движения

Здесь будут установлены знаки, которые запретят парковку большегрузного транспорта по нечетной стороне дороги, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока. Помимо этого, на участке появятся таблички дополнительной информации «Фотовидеофиксация».

1 сент. 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4729 (6434) от 1 сент. 2020
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Необходимость установки запрещающих знаков обусловлена тем, что водители большегрузного транспорта используют данный участок дороги как парковку. Это существенно сужает проезд и затрудняет автомобильное движение, отметили в городском управлении дорог и благоустройства.

«Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Грузовой автотранспорт» и «Фотовидеофиксация» будут установлены в районе дома № 32а на улице Фадеева. Их монтаж произведут специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий», – уточнили специалисты управления.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru