Фермеры представят новые виды продукции Выставка-ярмарка «Приморские продукты питания» состоится 8 и 9 сентября на центральной площади Владивостока, сообщили в пресс-службе края.

На сегодня уже более 30 местных товаропроизводителей подтвердили участие в выставке. Они презентуют новые виды своей продукции.

«Жителям и гостям краевого центра будут представлены натуральная молочная продукция, хлебобулочные, колбасные изделия, а также другие продукты питания от местных производителей», – отметили в ведомстве.

В рамках выставки состоится традиционное проведение конкурсов «Гран-при», «Золотая медаль выставки». Мероприятие пройдет с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора: павильоны установят по периметру площади на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга, участники и посетители должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты, соблюдать социальную дистанцию.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА