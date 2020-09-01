В Приморье устраняют последствия ливней На большей части рек уровень воды падает, однако местами сохраняются переливы воды через дороги, с частью населенных пунктов затруднено или отсутствует транспортное сообщение, рассказали в пресс-службе региона.

О ходе восстановительных работ доложили главы муниципалитетов края на заседании оперативного штаба в понедельник, 31 августа.

В Чугуевском округе уровень воды в реках преимущественно падает. Подъем наблюдается только на реке Павловке в районе села Уборка, на реке Уссури в районе села Кокшаровка, однако угрозы подтоплений нет. Полностью ушла вода с подворий в селе Чугуевка, в селе Соколовка остаются подтопленными три придомовых участка, оценочные комиссии продолжают работу.

Частично восстановлено сообщение по мосту возле Пшеницыно – пропускают все машины, кроме большегрузов.

В Дальнереченске транспортное сообщение на всей территории муниципалитета уже восстановлено.

В Красноармейском районе вышла на пойму река Большая Уссурка в районе села Мельничного. Сейчас подъем уровня воды приостановился. Проезд легкового транспорта свободен по всей территории муниципалитета.

В Лесозаводске за прошедшие сутки подтоплено 19 многоквартирных домов и пять частных домов. Всего от граждан поступило 203 заявления, в том числе 24 – о подтоплении жилых домов. Сотрудники оперативных служб откачивают воду из подвальных помещений, а в дальнейшем помогут гражданам просушить дома. Продолжается работа по прокладке водоотводных каналов и расчистке русел рек, чтобы отвести воду от участков.

Продолжается спад воды в Анучинском округе, но к аварийно-восстановительным работам приступить пока невозможно.

В Пограничном округе восстановлен проезд в село Рубиновка, проезд возможен для всех видов транспортных средств.

В Ханкайском округе остаются отрезанными села Комиссарово и Дворянка. Работает лодочная переправа, ко всем остальным населенным пунктам проезд есть.

Кроме того, в крае подтоплено почти 4 тысячи гектаров сельхозугодий. От дождей пострадали посевы сои, картофеля и овощей. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, больше всего пострадала соя в Ханкайском и Пограничном районах.

Между тем, по данным Примгидромета, вскоре погода в Приморье может вновь ухудшиться – к региону приближается тайфун «Майсак».

«Ожидаются ветер ураганной силы, высокое волнение в Японском море. В западных районах края могут быть сильные осадки», – предупредил руководитель ведомства Борис Кубай.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА/ primorsky.ru