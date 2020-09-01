Дети, в школу собирайтесь! 1 сентября – День знаний. Его начали отмечать с советских времен – в официальном календаре праздничных дат появился в июне 1984 года. С него традиционно в нашей стране начинается учебный год.

Приморскстат специально к 1 сентября собрал информацию, посвященную школьному образованию в регионе. Так, в этом году в Приморье за парты сядут почти 246 тыс. учеников (13 % численности населения края), в том числе 126 тыс. мальчиков и 120 тыс. девочек.

В Приморье работают по общеобразовательным программам 547 организаций: 528 государственных и муниципальных и 19 частных.

Образовательный процесс в этих учреждениях обеспечивают 13,5 тыс. педагогических работников, из них 90 % (12,1 тыс.) – учителя.

В советское время в классах занималось до 35-40 человек. Сейчас эта цифра значительно меньше. В среднем на один класс в Приморье приходится от 22 учеников в 1-4-х классах и до 18 – в 10-11-х классах. Эти данные практически не отличаются от общероссийских.

В некоторых школах продолжает сохраняться обучение в несколько смен. Удельный вес обучающихся во вторую и даже третью смены составил 17 % и за последние 10 лет снизился всего на 2 %. Приморье занимает 65-е место среди 85 регионов России и значительно отстает от городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, где сменность практически отсутствует.

Министерством образования и науки РФ была подготовлена федеральная программа создания новых мест в общеобразовательных организациях. Согласно документу планируется перевести все школы на обучение в первую смену к 2025 году.

По этой программе за 2018-2023 годы в нашем крае запланировано построить шесть современных школ на 2835 мест.

Получение среднего образования – одна из основных родительских забот. Выбрать образовательное учреждение, дополнительные занятия – все это очень ответственно, но и собрать ребенка в школу в современных условиях – процесс достаточно затратный.

Так, например, брюки и сорочка для мальчика школьного возраста стоят в среднем 2154 рубля, а платье либо юбка и блузка для девочки обойдутся в 1558-2414 рублей. На спортивный костюм и кроссовки затраты составят также в среднем около 3500 рублей.

Ранец или рюкзак для школьника стоит 1753 рубля, а за его содержимое (учебник, тетрадь, набор фломастеров, альбом для рисования, авторучка и карандаш), по самым скромным подсчетам, придется выложить примерно 700 рублей.

В век цифровых технологий любая учебная программа не может обойтись без компьютерной техники. Каждому школьнику хочется иметь собственный компьютер или ноутбук, в крайнем случае – планшет. За такое удовольствие родителям придется выделить из семейного бюджета 15-30 тыс. рублей.

Один академический час за дополнительные занятия для школьников или занятия на курсах иностранных языков стоят в среднем 237 и 274 рубля соответственно. За обучение в негосударственных общеобразовательных организациях придется платить ежемесячно в среднем 13 тыс. рублей.

Несмотря на все трудности, связанные с получением общего образования, это самые счастливые и беззаботные годы в жизни каждого человека. Не зря про них сказано «школьные годы – чудесные…».

Отдел новостей «В»

Фото Любови БЕРЧАНСКОЙ