Горожан приглашают на бесплатные экскурсии Во Владивостоке продолжается цикл мероприятий в рамках социального проекта «Мы вместе». Горожан приглашают на увлекательные экскурсии по краевой столице. Участие в мероприятиях бесплатное, по предварительной регистрации, уточнили в пресс-службе мэрии.

«Давайте знакомиться с…» (12+) – так называется серия прогулок по Владивостоку, на которых все желающие могут познакомиться с удивительной историей нашего города. Улицы Пушкинская и Светланская, знаменитая Миллионка и «Японский квартал» – эти и другие экскурсии подготовлены для участников проекта.

Присоединиться к прогулкам в рамках проекта «Мы вместе» могут горожане с ограниченными возможностями здоровья и все желающие, не имеющие инвалидности. В начале встречи тренер проведет с участниками небольшую разминку, после чего можно будет отправиться на прогулку с экскурсоводом.

За подробной информацией по экскурсиям и по вопросам регистрации следует обращаться по телефону 8-902-555-47-33.

Напомним, что социальный проект «Мы вместе» организует управление по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока в рамках муниципальной программы «Доступная среда». Главная цель проекта – устранение социальной разобщенности и барьеров в сфере общения инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности. Помимо экскурсий в рамках проекта проводятся творческие мастер-классы, фестивали и спортивные мероприятия. В июле и августе в них приняли участие около 400 человек.

Отдел новостей «В»