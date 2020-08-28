Музеи зовут на флешмоб Завтра, 29 августа, под самый занавес школьных каникул музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева и музей-заповедник «Владивостокская крепость» приглашают жителей и гостей города, в том числе юных, присоединиться к «Экскурсионному флешмобу» (12+). В рамках этой всероссийской акции во Владивостоке пройдут экскурсия по Корабельной набережной и лекция об истории Владивостокской крепости.

«Экскурсионный флешмоб» – необычная акция, придуманная музейщиками Омска. Она сочетает в себе одновременное проведение экскурсий и познавательных мероприятий. Первая акция прошла в 2017 году, и с каждым годом она находила все больше отклика у представителей разных учреждений культуры России. В нынешнем году к «Экскурсионному флешмобу» присоединятся музей-заповедник «Владивостокская крепость» и музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.

Как сообщила пресс-служба музея, участники акции познакомятся с прошлым городов, послушают рассказы об удивительных людях и событиях, а также увидят в знакомых местах детали, которых раньше не замечали.

Завтра в полдень начнется пешая экскурсия «Корабельная набережная: истории у моря» (12+). На прогулке с экскурсоводом вы узнаете, кто первым ступил на приморскую землю, сколько раз пропадала подводная лодка С-56, какое отношение к Владивостоку имеет Илья Муромец и как изменилась жизнь города после приезда одного из членов династии Романовых. Участие бесплатное, место сбора – у музея города на Петра Великого, 6.

В это же время, то есть в полдень, начнется лекция «Владивостокская крепость» (12+). Слушатели узнают о предпосылках к созданию крепости Владивосток и об основных угрозах безопасности Приморья, которые была призвана отразить мощная фортификация в заливе Петра Великого.

Вход на лекцию, которую прочтет Роман Авилов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея-заповедника «Владивостокская крепость», свободный. Место проведения: дворик музея города (ул. Петра Великого, 6).

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА