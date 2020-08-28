Все начнется с киносериалов Приморская краевая филармония намерена открыть новый сезон 11 сентября программой «Музыка мировых киносериалов» (6+) в исполнении эстрадного оркестра филармонии под руководством Дмитрия Бутенко.

Как сообщила пресс-служба учреждения культуры, в программе золотые песенные и инструментальные хиты мировых киносериалов – «Санта-Барбары», «Семейки Адамс», «Элен и ребят», «Охотников за привидениями», «Долгой дороги в дюнах».

– Эстрадный оркестр Приморской краевой филармонии не случайно открывает новый концертный сезон программой «Музыка мировых киносериалов», – рассказали в пресс-службе. – Это музыка, которая западает в душу, в память. Совершенно потрясающий сериал «Мир Дикого Запада», наполненный великолепной музыкой Рамина Джавади, от которой захватывает дух. Приятно послушать тему «Доктор Форд» в исполнении наших музыкантов. Это мощная энергетика чистого звучания музыкальных инструментов, это настроение музыкантов, передающееся зрителю, – для этого стоит прийти на концерт. Это то, что не передается через телевизор, что не выхватить из записи.

А как давно вы слышали «Санта-Барбару»? Сериал, который почти два десятка лет держал в напряжении полстраны, а главную мелодию многие могут узнать с первых аккордов?

В свое время советский семисерийный художественный фильм «Долгая дорога в дюнах», снятый на Рижской киностудии в 1980—1981 годах (всесоюзная премьера состоялась 2 июня 1982 года), был очень популярным. Всю полноту драматической истории любви с хорошим концом невозможно было бы передать, не будь прекрасной музыки, написанной Раймондом Паулсом специально для этого фильма. Знаменитый саундтрек, в котором угадываются слова: «Нельзя вернуть любовь и жизнь…», будет исполнен нашим эстрадным оркестром впервые.

Стоит отметить, что музыка для главной темы фильма была настолько красивой, что ее отметила сама примадонна Алла Пугачева. В 1981 году она записала песню под названием «На бис» именно на эту мелодию. Стихи написал Андрей Вознесенский.

Также в программе прозвучат давно любимые мелодии из мультфильмов «Аладдин», «Охотники за привидениями», кинофильмов «Ла-Ла-Ленд», «Шерлок», «Оттепель», «Бригада», «Бандитский Петербург», «Не родись красивой», «Человек-паук» и другие знаменитые треки.

Публике предоставится возможность услышать не только наиболее запоминающиеся мелодии из любимых картин, но и узнать, кто же их сочинил. Стоит отметить, что концерт эстрадного оркестра – это всегда взрыв эмоций и море позитива.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА