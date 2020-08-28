Дальневосточную ипотеку оформили почти 10 тысяч молодых семей На Дальнем Востоке на сегодня 13 банков – участников программы заключили 9874 договора на получение дальневосточной ипотеки, а общая сумма выданных с момента старта программы средств превысила 34,5 млд рублей, сообщили в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

Число заявок и выданных кредитов по программе продолжает расти. По данным ведомства, только за прошедшую неделю количество новых обращений на получение льготного кредита составило без малого 1000. Большинство заявок на получение льготной ипотеки под 2 % поступает от молодых семей.

Лидирующие позиции в реализации программы «Дальневосточная ипотека» занимает Приморский край, где на сегодня выдан 2681 кредит на общую сумму свыше 9,9 млрд рублей. В Республике Саха (Якутия) подписано более 2400 льготных договоров на сумму более 9,2 млрд рублей. Далее в рейтинге заключенных договоров следуют Хабаровский край (1358 договоров на сумму 4,8 млрд рублей), Республика Бурятия (здесь заключили 1141 договор на общую сумму 2,6 млрд рублей), Амурская область (851 договор на сумму 2,7 млрд рублей) и Сахалинская область (652 договора на сумму свыше 3 млрд рублей). Сахалин на этой неделе впервые опередил в рейтинге Забайкальский край – на сегодня в Забайкалье заключено 650 договоров с получателями дальневосточной ипотеки на общую сумму 1,8 млрд рублей.

При этом условия программы «Дальневосточная ипотека» совершенствуются с учетом реалий субъектов ДФО. Так, на прошлой неделе председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе рабочего визита в Благовещенск заявил, что необходимо временно распространить действие программы «Дальневосточная ипотека» на вторичный рынок жилья на всей территории Магаданской области и Чукотского автономного округа.

«По условиям дальневосточной ипотеки вторичный рынок жилья открыт для приобретения по программе только в сельских поселениях. На Дальнем Востоке есть две территории – Чукотка и Магадан, где в настоящее время практически не ведется строительства нового жилья, а села относятся к городским и муниципальным округам, и, соответственно, вторичный рынок жилья ранее был по программе закрыт. При этом в Магаданской области все населенные пункты имеют статус городского округа (поселения), а в Чукотском автономном округе указанный статус имеют более половины населенных пунктов, в которых проживает 81 % населения региона. Расширение действия программы «Дальневосточная ипотека» на вторичный рынок жилья в Магаданской области и на Чукотке – еще один пример того, как программа совершенствуется, отвечая на запросы граждан», – комментирует генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей Ховрат.

Напомним, что кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» предоставляются молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом не более 35 лет (включительно) и участникам программы «Дальневосточный гектар». Основные условия кредита: процентная ставка – 2 % годовых. Первоначальный взнос – не менее 15 %. Максимальный размер кредита – до 6 млн рублей, он выдается на срок не более 20 лет. В настоящее время к реализации программы подключились 13 банков, причем 5 банков работают и по предоставлению ипотечных кредитов для индивидуального жилищного строительства. Банки принимают заявки во всех 11 субъектах ДФО.

Отдел экономики «В»

Фото пресс-службы Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике