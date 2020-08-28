Чего ждать водителям от поправок в ОСАГО С понедельника, 24 августа, в РФ вступили в силу поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Благодаря нововведению страховщики теперь могут учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя. Однако значительных колебаний стоимости полиса ждать не стоит, считает информационное агентство «Прайм», опросив экспертов.

Ранее страховщики назначали тариф «обобщенно» – он привязывался к территории и был одинаковый для всех водителей одного города или региона. Сейчас же каждый автовладелец начнет получать более индивидуальный тариф исходя из его водительского послужного списка. Среди факторов, которые будут влиять на тариф, нарушения ПДД или правил эксплуатации авто, наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Но точного перечня нарушений, которые должны «удорожать» ОСАГО, нет – страховые компании вправе на основе своей статистики сами определять, что может оказать влияние на стоимость «автогражданки». В любом случае компании обязаны опубликовать используемые ими факторы на своих сайтах. В то же время Банк России определил строгий перечень критериев, которые страховщики использовать не могут, – это явно дискриминирующие факторы, например, национальная, расовая, языковая принадлежность.

Стоимость «автогражданки» в целом набирается по-прежнему: она складывается из базовой ставки тарифа, помноженной на коэффициенты. Однако нововведения коснулись и тарифного коридора (его определяет Банк России), в пределах которого должна оставаться та самая базовая ставка. С 24 августа он расширен на 10 % вверх и вниз, и теперь для автомобилей физлиц он находится в рамках 2471-5436 рублей.

Аккуратным – минус, аварийным – плюс

Таким образом, у компаний появляется пространство, чтобы дать скидку аккуратным водителям и надбавку аварийным. Как полагает президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, поправки усилят борьбу между страховщиками за безубыточных клиентов, а значит, полагает эксперт, средняя стоимость «автогражданки» для них снизится.

Игорь Юргенс ожидает, что сами поправки не приведут к изменению средней стоимости ОСАГО. При этом Юргенс отметил, что давить на тариф могут возросшие цены на запчасти.

Похожей точки зрения придерживается руководитель управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Никитина. Она рассказала РИА «Новости», что согласно прогнозам НРА изменение средней стоимости полиса в целом по рынку не превысит 5 %. Хотя динамика цен на ОСАГО среди отдельных групп водителей может быть выше, и самой высокой она будет у аварийных.

При этом и аккуратные водители могут столкнуться с некоторым повышением цены. Как указала Никитина, нововведения предполагают изменение коэффициента возраст-стаж для молодых водителей.

«Рост выплат, связанный с увеличением стоимости запчастей из-за ослабления национальной валюты, окажет давление на финансовые результаты страховщиков, что, в свою очередь, потребует корректировки тарифной политики», – отметила собеседница РИА «Новости», соглашаясь с Юргенсом.

Выиграют 500 рублей?

Открытый список причин, которые могут использовать страховщики при расчете ОСАГО, поможет настроить тариф под конкретного клиента, говорит Никитина. Здесь она снова согласна с РСА: введение собственных факторов может стать дополнительным конкурентным преимуществом в борьбе за более доходных клиентов, то есть безаварийных.

Однако она отмечает, что помимо стоимости полиса клиенты обращают внимание и на удобство заключения договора, и на качество урегулирования убытков. Кроме того, страховщики могут завоевать лояльность, давая скидки на другие виды страхования.

«Колебания стоимости полиса «автогражданки» для среднего клиента не превысят 500 рублей», – резюмирует Никитина.

Отдел экономики «В»

Фото из архива «В»