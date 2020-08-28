Приморские керлингисты делают первые шаги к олимпийским медалям Во Владивостоке начались занятия юных спортсменов отделения керлинга Краевой спортивной школы олимпийского резерва, сообщили в пресс-службе края.

Тренировки проходят на ледовой арене «ICE Тигр». Для развития нового олимпийского вида спорта в Приморье пригласили опытного тренера Петра Триандафилиди.

Изначально планировалось, что подготовка приморских керлингистов стартует весной 2020 года, однако из-за начала эпидемии коронавирусной инфекции тренировки пришлось отложить. По мере ослабления ограничений начались и занятия по керлингу – сейчас уже идет вторая неделя тренировок.

Воспитанники тренера Петра Триандафилиди во время занятий не просто толкают камни и работают щеткой, как может показаться тем, кто знаком с керлингом только поверхностно. Юные приморцы учатся балансировать на льду, правильно выкатываться, работают над координацией, которая в этом виде спорта очень важна. По словам тренера, благодаря керлингу развиваются тактическое и логическое мышление, концентрация, собранность и быстрая реакция.

«Я думаю, у керлинга огромный потенциал для развития в Приморском крае. В спортивной школе сейчас занимаются 25 ребят. Детям нравится, они все быстро схватывают. Думаю, через год у нас будут первые успехи», – выразил уверенность Петр Триандафилиди.

Пока юные спортсмены постигают первые шаги мастерства на одной площадке, но в ближайшем будущем начнут работать секции керлинга в КСК «Фетисов-арена» во Владивостоке и на новой ледовой арене «Олимп» в Уссурийске.

Напомним, что во Владивостоке в 2022 году за счет средств федерального бюджета планируют построить керлинг-центр. Спортивное сооружение будет отвечать международным стандартам для подготовки спортсменов и проведения соревнований.

Справка «В»

В настоящее время ведется набор спортсменов в отделение керлинга Краевой спортивной школы олимпийского резерва. Записаться на бесплатные занятия в секции можно по телефону 8 (914) 661-22-52. В дальнейшем планируется организовать набор на занятия керлингом взрослых.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта primorsky.ru