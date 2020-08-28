Приморские гонщики уступили соперникам из «Турбины» В минувший вторник, 25 августа, в Уссурийске прошла очередная домашняя гонка командного чемпионата России по спидвею. Владивостокскому клубу «Восток» на этот раз не удалось одержать победу над командой «Турбина» из Балаково, отметили в пресс-службе приморской столицы.

Несмотря на напряженную борьбу, приморские гонщики по завершении заездов не смогли вырваться вперед, уступив соперникам из «Турбины» со счетом 44:46. Лучший результат у «Востока» показал Марк Карион, который принес в копилку команды 13 очков. Среди отличившихся также Виталий Котляр, набравший 12 очков, и Павел Лагута, который показал результат в 11 очков.

Напомним, что ранее прошли две домашние гонки «Востока», который сражался с командой «Мега-Лада» из Тольятти. В первый раз команды показали равный результат, по результатам вторых заездов гонщики «Востока» одержали победу со счетом 50:42.

Соревнования по спидвею проходят на стадионе «Патриот» имени Сергея Шевченко в Уссурийске. Это связано с тем, что на владивостокском стадионе «Авангард» сейчас проходит масштабная реконструкция.

Отдел новостей «В»

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из архива «В», с сайта www.vlc.ru